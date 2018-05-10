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Минюст предлагает установить ответственность нотариусов за уничтожение документов
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Минюст предлагает установить ответственность нотариусов за уничтожение документов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Парламентская газета
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Минюст РФ предлагает установить административную ответственность нотариусов за несоблюдение условий хранения нотариальных документов. Проект соответствующего федерального закона опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"В настоящее время ответственность за хранение и использование нотариальных документов не установлена. Учитывая социальную значимость нотариальных документов, законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях", — говорится в пояснительной записке к документу.
Отмечается, что законопроект разработан в целях защиты прав и интересов граждан и юридических лиц. На сайте Минюста указывается, что проект, в частности, предусматривает введение ответственности нотариусов за уничтожение, утрату нотариальных документов, нарушение порядка их передачи в нотариальную палату. Кроме того, документом предлагается наделить сотрудников ведомства полномочиями по составлению протоколов о таких административных правонарушениях.
Планируется, что законопроект в случае принятия вступит в силу в январе 2019 года.
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