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Спецпоказ мюзикла «Мечтатели» пройдет в Москве в честь Дня защиты детей
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Спецпоказ мюзикла «Мечтатели» пройдет в Москве в честь Дня защиты детей 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
В последний день мая накануне Дня защиты детей московский театр «Модерн» проведет спецпоказ мюзикла «Мечтатели», на котором вместе с артистами, задействованными в представлении, выйдут победители детских популярных телевизионных шоу, говорится в сообщении пресс-службы театра.
«31 мая на сцене театра «Модерн» состоится специальный показ мюзикла «Мечтатели», посвященный международному дню защиты детей. «Мечтатели» — спектакль для семейного просмотра, актуальная история о детях — музыкальная сказка об опытах настоящей дружбы в реальной и виртуальной жизни», — говорится в сообщении.
Над созданием мюзикла работала «звездная» постановочная группа. Идейным вдохновителем, композитором и продюсером выступил Евгений Орлов — человек, открывший миру немалое количество известных и имен («Отпетые мошенники», «Гости из будущего», «Сливки», «Smash!»), музыкальный продюсер телепроектов «Фабрика Звезд-4», «Новая Волна», «Главная сцена», «Голос», президент творческого движения «Республика KIDS» и фестиваля «Поколение NEXT». Режиссер-постановщик — Светлана Горшкова (мюзикл «Алые паруса»), художник-постановщик — Марина Алимова, хореограф — Антон Варфоломеев.
Наряду с учениками школы-студии «Республика KIDS», театральной студии театра «Модерн» и прочими артистами, на сцене появятся самые известные дети страны — Александра Абрамейцева, Мария Паротикова, Кирилл Скрипник и другие. Все они — победители и участники популярных телевизионных шоу и конкурсов «Голос. Дети», «Новая Волна», «Детское Евровидение», «Джаз-паркинг», «Синяя птица» и других.
Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.
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