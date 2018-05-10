Спецпоказ мюзикла «Мечтатели» пройдет в Москве в честь Дня защиты детей

В последний день мая накануне Дня защиты детей московский театр «Модерн» проведет спецпоказ мюзикла «Мечтатели», на котором вместе с артистами, задействованными в представлении, выйдут победители детских популярных телевизионных шоу, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«31 мая на сцене театра «Модерн» состоится специальный показ мюзикла «Мечтатели», посвященный международному дню защиты детей. «Мечтатели» — спектакль для семейного просмотра, актуальная история о детях — музыкальная сказка об опытах настоящей дружбы в реальной и виртуальной жизни», — говорится в сообщении.

Наряду с учениками школы-студии «Республика KIDS», театральной студии театра «Модерн» и прочими артистами, на сцене появятся самые известные дети страны — Александра Абрамейцева , Мария Паротикова, Кирилл Скрипник и другие. Все они — победители и участники популярных телевизионных шоу и конкурсов «Голос. Дети», «Новая Волна», «Детское Евровидение», «Джаз-паркинг», «Синяя птица» и других.

Международный день защиты детей отмечается ежегодно 1 июня. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции, посвященной вопросам благополучия детей, в Женеве.