Прокурор Среднеахтубинского района попался на взятке

Задержанного за взятку прокурора Среднеахтубинского района арестовали на два месяца.

— После проверки Игоря Акимова задержали 8 мая, — уточнили в пресс — службе областной прокуратуры . — В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». В задержании прокурора участвовали сотрудники службы собственной безопасности и физической защиты областной прокуратуры.

Сегодня прокурора Среднеахтубинского района арестовали в Центральном районном суде. Какую сумму в прокуратуре называют крупной, пока неизвестно.