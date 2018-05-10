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Прокурор Среднеахтубинского района попался на взятке
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Прокурор Среднеахтубинского района попался на взятке 

v1.ru 2 часа назад
Фото: v1.ru
Задержанного за взятку прокурора Среднеахтубинского района арестовали на два месяца.
— После проверки Игоря Акимова задержали 8 мая, — уточнили в пресс — службе областной прокуратуры. — В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». В задержании прокурора участвовали сотрудники службы собственной безопасности и физической защиты областной прокуратуры.
Сегодня прокурора Среднеахтубинского района арестовали в Центральном районном суде. Какую сумму в прокуратуре называют крупной, пока неизвестно.
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