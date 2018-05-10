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Удмуртский кластер рассчитывает увеличить объем инвестиций к 2020 году до 638,5 млн рублей
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Удмуртский кластер рассчитывает увеличить объем инвестиций к 2020 году до 638,5 млн рублей 

ТАСС 1 час назад
ИЖЕВСК, 10 мая. /ТАСС/. Удмуртский кластер производителей нефтегазового оборудования рассчитывает увеличить объем инвестиций к 2020 году до 638,5 млн рублей. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.
"К 2020 году на предприятиях кластера планируется увеличить численность работников до 1265 человек, создать свыше 800 высокопроизводительных рабочих мест, нарастить до 638,5 млн рублей объем инвестиционных затрат участников кластера", — приводит пресс-служба слова первого заместителя председателя правительства Удмуртии Александра Свинина.
По словам Свинина, в том числе кластер рассчитывает на поддержку федерального центра и в этом году планирует получить субсидии от Минпромторга России на возмещение части затрат по производству импортозамещающей продукции.
Он отметил, что это позволит «привлечь в кластер резидентов и запустить новые кооперационные проекты». Например, 100 млн рублей федеральных субсидий может привлечь участник кластера — завод нефтегазового оборудования «Техновек», который выпускает оборудование и изделия для предприятий нефтегазовой отрасли.
В пресс-службе уточнили, что ядро промышленного кластера нефтегазового машиностроения Удмуртии было образовано в 2017 году при поддержке правительства региона на базе «Техновека». В феврале 2018 года заключено соглашение о вхождении нефтяной компании «Лукойл-Пермь» в качестве одного из якорных резидентов и ключевого потребителя продукции кластера.
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