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Пенсионеры смогут получать выплаты вне зависимости от места жительства
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Пенсионеры смогут получать выплаты вне зависимости от места жительства 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Для получателей пенсионных пособий (страховых, накопительных и пенсий по государственному пенсионному обеспечению) следует проработать экстерриториальный принцип выдачи пенсий.
Проект соответствующего приказа Минтруда, опубликованного на федеральном портале проектов нормативной информации.
Документ предполагает изменения в пакет документов, связанных с процедурами выплаты пособий, в частности, в Правила обращения за страховой пенсией, фиксированной выплатой к ней, накопительной пенсией, и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, их назначения, установления, перерасчёта, корректировки их размера, Правила выплаты пенсий, осуществления контроля за их выплатой, проведения проверок документов, необходимых для их выплаты, начисления за текущий месяц сумм пенсии в случае назначения пенсии другого вида либо в случае назначения другой пенсии, определения излишне выплаченных сумм пенсии, Административные регламенты предоставления ПФР госуслуги по установлению и выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.
Изменения, предлагаемые проектом приказа, направлены на улучшение качества обслуживания пенсионеров при подаче ими заявлений при установлении и выплате страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по пенсионному обеспечению, путём предоставления возможности обращения для подачи соответствующих заявлений в любой территориальный орган ПФР вне зависимости от места проживания или нахождения выплатного дела получателя пособия.
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