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Друзь: Антитабачный закон устроен максимально неудобно
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Друзь: Антитабачный закон устроен максимально неудобно 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Нарушители антитабачного закона заплатили 30 млн рублей в качестве административных штрафов в начале этого года. На сайте Роспотребнадзора была размещена информация о 2,6 нарушителей, которые были привлечены к ответственности за первые три месяца с начала 2018 года.
Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сообщил в эфире НСН, что он никогда не платил штрафы за нарушение антитабачного закона:
«Меня не штрафовали, потому что я соблюдаю законы. Но они устроены таким образом, чтобы людям было максимально неудобно. Поэтому не удивительно, почему их так часто нарушают. Хотя 2,5 тысячи человек за три месяца — не такая большая цифра для нашей страны».
Также сопредседатель Общественного движения «За права курильщиков» убежден, что 30 млн рублей ушли не на борьбу с курением:
«Думаю, что эти деньги явно кому-то помогли, но кому — сказать трудно. Точно не курящим».
Напоминаем, что ранее в эфире НСН Александр Друзь поддержал возвращение курилок в аэропорты, несмотря на то, что Минздрав России раскритиковал эту идею. Александр отметил, что такая мера позволит сократить число нарушителей и облегчит существование некурящих.
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