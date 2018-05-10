Друзь: Антитабачный закон устроен максимально неудобно

Нарушители антитабачного закона заплатили 30 млн рублей в качестве административных штрафов в начале этого года. На сайте Роспотребнадзора была размещена информация о 2,6 нарушителей, которые были привлечены к ответственности за первые три месяца с начала 2018 года.

Сопредседатель Общероссийского движения за права курильщиков, магистр игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь сообщил в эфире НСН, что он никогда не платил штрафы за нарушение антитабачного закона:

«Меня не штрафовали, потому что я соблюдаю законы. Но они устроены таким образом, чтобы людям было максимально неудобно. Поэтому не удивительно, почему их так часто нарушают. Хотя 2,5 тысячи человек за три месяца — не такая большая цифра для нашей страны».

Также сопредседатель Общественного движения «За права курильщиков» убежден, что 30 млн рублей ушли не на борьбу с курением:

«Думаю, что эти деньги явно кому-то помогли, но кому — сказать трудно. Точно не курящим».