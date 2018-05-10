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«МРСК Сибири» в 2018 году вложит 250 млн рублей в цифровизацию электросетей Омской области
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«МРСК Сибири» в 2018 году вложит 250 млн рублей в цифровизацию электросетей Омской области 

ТАСС 2 часа назад
ОМСК, 10 мая. /ТАСС/. Компания «МРСК Сибири» (входит в группу компаний «Россети») инвестирует в 2018 году 250 млн рублей в цифровизацию энергетического комплекса Омской области, сообщила в четверг ТАСС главный эксперт управления по региональной работе компании Евгения Фролова. Цифровизация электросетей региона повысит их надежность и значительно снизит среднее время отключения электроэнергии.
"В 2018 году «МРСК Сибири» направит 250 млн рублей на цифровизацию сетей Омской области. Мы приступаем к построению не локальных, а полноценных цифровых сетей. На первом этапе мы переведем на «цифру» все приборы учета, а затем осуществим установку новой архитектуры сети и современного программного обеспечения, которое будет обрабатывать данные", — процитировала Фролова слова генерального директора «МРСК Сибири» Виталия Иванова.
По его словам, от этого выиграет в первую очередь население: переход на «цифру» позволит достичь качественно нового уровня в надежности, доступности, эффективности и клиентоориентированности, а также снизить среднее время отключения электроэнергии до нескольких минут. В ближайших планах компании — создание первой в регионе цифровой подстанции на базе существующей подстанции «Омская».
Также в этом году «МРСК Сибири» завершит в Омской области модернизацию подстанции «Сургутская», реконструкцию электроподстанций «Красноярская», «Амурская», «Советская», «Сосновская» и «Тара». Филиал «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» — уже приступил к проектированию цифровой подстанции «Кристалл» в Советском округе Омска. Всего до 2021 года «МРСК Сибири» планирует вложить в омскую энергетику более 5 млрд рублей.
Компания «МРСК Сибири» осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания составляет около 1,75 млн кв. км, а протяженность линий электропередач превышает 228 тыс. км.
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