«МРСК Сибири» в 2018 году вложит 250 млн рублей в цифровизацию электросетей Омской области

"В 2018 году «МРСК Сибири» направит 250 млн рублей на цифровизацию сетей Омской области. Мы приступаем к построению не локальных, а полноценных цифровых сетей. На первом этапе мы переведем на «цифру» все приборы учета, а затем осуществим установку новой архитектуры сети и современного программного обеспечения, которое будет обрабатывать данные", — процитировала Фролова слова генерального директора «МРСК Сибири» Виталия Иванова

По его словам, от этого выиграет в первую очередь население: переход на «цифру» позволит достичь качественно нового уровня в надежности, доступности, эффективности и клиентоориентированности, а также снизить среднее время отключения электроэнергии до нескольких минут. В ближайших планах компании — создание первой в регионе цифровой подстанции на базе существующей подстанции «Омская».

Также в этом году «МРСК Сибири» завершит в Омской области модернизацию подстанции «Сургутская», реконструкцию электроподстанций «Красноярская», «Амурская», «Советская», «Сосновская» и «Тара». Филиал «МРСК Сибири» — «Омскэнерго» — уже приступил к проектированию цифровой подстанции «Кристалл» в Советском округе Омска. Всего до 2021 года «МРСК Сибири» планирует вложить в омскую энергетику более 5 млрд рублей.