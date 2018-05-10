Местные жители могут баллотироваться в Совет депутатов городского округа Истра

Любой желающий сможет подать заявление и баллотироваться в депутаты совета депутатов городского округа Истра . Что нужно для того, чтобы стать кандидатом предварительного голосования — расскажет телеканал «360».

Местным политсоветом во главе с Александром Скворцовым было установлено, что с 18 апреля объявлен прием документов от граждан, баллотирующихся в депутаты Совета депутатов городского округа Истра. В местном отделении партии «Единая Россия» готовятся к праймериз — предварительному голосованию.

Прежде, чем кандидаты смогут принять участие в избирательной компании по выбору в депутаты Совета депутатов городского округа Истра, все кандидаты должны пройти процедуру предварительного голосования. Сами выборы состоятся 10 июня 2018 года. Подать документы и попробовать свои силы в дебатах может любой житель округа.

Список документов для подачи стандартный: автобиография, заявление для участия, справка с места работы, копия документа об образовании и самое главное — справка об отсутствии судимости будущего кандидата. Прием документов для участников предварительного голосования осуществляется в местом отделении «Единой России» по адресу: ул. Ленина, 10.

Принимать участие в предварительном голосовании будут не менее 50 кандидатов. По результатам предварительного голосования будут отобраны 25 человек, которые в дальнейшем будут выдвигаться кандидатами в Совет депутатов городского округа Истра. Выборы пройдут 9 сентября 2018 года.