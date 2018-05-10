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Местные жители могут баллотироваться в Совет депутатов городского округа Истра
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Местные жители могут баллотироваться в Совет депутатов городского округа Истра 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Любой желающий сможет подать заявление и баллотироваться в депутаты совета депутатов городского округа Истра. Что нужно для того, чтобы стать кандидатом предварительного голосования — расскажет телеканал «360».
Местным политсоветом во главе с Александром Скворцовым было установлено, что с 18 апреля объявлен прием документов от граждан, баллотирующихся в депутаты Совета депутатов городского округа Истра. В местном отделении партии «Единая Россия» готовятся к праймериз — предварительному голосованию.
Прежде, чем кандидаты смогут принять участие в избирательной компании по выбору в депутаты Совета депутатов городского округа Истра, все кандидаты должны пройти процедуру предварительного голосования. Сами выборы состоятся 10 июня 2018 года. Подать документы и попробовать свои силы в дебатах может любой житель округа.
Список документов для подачи стандартный: автобиография, заявление для участия, справка с места работы, копия документа об образовании и самое главное — справка об отсутствии судимости будущего кандидата. Прием документов для участников предварительного голосования осуществляется в местом отделении «Единой России» по адресу: ул. Ленина, 10.
Принимать участие в предварительном голосовании будут не менее 50 кандидатов. По результатам предварительного голосования будут отобраны 25 человек, которые в дальнейшем будут выдвигаться кандидатами в Совет депутатов городского округа Истра. Выборы пройдут 9 сентября 2018 года.
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