В Нижнем Новгороде стартует всероссийский чемпионат по сбору мусора

13 мая в Нижнем Новгороде стартует всероссийский открытый чемпионат по сбору мусора «Забег за мусором», сообщает благотворительный фонд «Нижегородский», который в рамках проекта «Красивый город» организовал эту «акцию» вместе с семьей Груздевых.

«Плоггинг — новый вид спорта, который совмещает поддержание физической формы с заботой об окружающей среде. Участникам предстоит преодолеть трассу на время, параллельно собирая мусор в одном из лучших парков города — Сормовском», — говорят организаторы.

Участники стартуют в 11.00 с площади перед СК «Сормович». На забег и сбор мусора дается час. Самого лучшего плоггера обещают наградить.