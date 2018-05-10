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В Нижнем Новгороде стартует всероссийский чемпионат по сбору мусора
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В Нижнем Новгороде стартует всероссийский чемпионат по сбору мусора 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
13 мая в Нижнем Новгороде стартует всероссийский открытый чемпионат по сбору мусора «Забег за мусором», сообщает благотворительный фонд «Нижегородский», который в рамках проекта «Красивый город» организовал эту «акцию» вместе с семьей Груздевых.
«Плоггинг — новый вид спорта, который совмещает поддержание физической формы с заботой об окружающей среде. Участникам предстоит преодолеть трассу на время, параллельно собирая мусор в одном из лучших парков города — Сормовском», — говорят организаторы.
Участники стартуют в 11.00 с площади перед СК «Сормович». На забег и сбор мусора дается час. Самого лучшего плоггера обещают наградить.
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