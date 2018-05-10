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Колумбийский пес платит листьями с деревьев за угощения. Видео
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Колумбийский пес платит листьями с деревьев за угощения. Видео 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пес по имени Negro (Черныш), живущий на территории Технического колледжа Колумбии, научился платить за угощения. В качестве «денег» он использует листья деревьев. Ролик опубликовала преподаватель колледжа Анджела Гарсия Бернал на своей странице в Facebook.
Он сидел в магазине и наблюдал, как студенты покупают себе еду во время перерыва, например, печенье. Однажды он появился, виляя хвостом и с листком в зубах, давая понять, что ему тоже нужно печенье
Анджела Гарсия Бернал.преподаватель
Накануне исследователи из Ульмского университета и Колорадского университета в Боулдере рассказали о преимуществах в содержании человеком домашнего животного в городе. По мнению ученых, наличие питомца снижает стресс и помогает пресечь появление аллергии.
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