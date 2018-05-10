Колумбийский пес платит листьями с деревьев за угощения. Видео

Пес по имени Negro (Черныш), живущий на территории Технического колледжа Колумбии , научился платить за угощения. В качестве «денег» он использует листья деревьев. Ролик опубликовала преподаватель колледжа Анджела Гарсия Бернал на своей странице в Facebook.

Он сидел в магазине и наблюдал, как студенты покупают себе еду во время перерыва, например, печенье. Однажды он появился, виляя хвостом и с листком в зубах, давая понять, что ему тоже нужно печенье

Анджела Гарсия Бернал.преподаватель

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