Агент Жоржиньо: «Читал, что со мной связывались из „Манчестер Юнайтед“

Агент полузащитника «Наполи» Жоржиньо Фрелло Жоао Сантос в очередной раз прокомментировал слухи, касающиеся будущего его клиента. "На данный момент ходит множество слухов, но на официальном уровне до сих пор ничего не изменилось. Последнее, что я прочитал, будто "Манчестер Юнайтед" связался со мной черед представителя Жозе Моуринью. Но на самом деле, мне никто не звонил", — отметил Сантос в интервью итальянским журналистам. Ранее СМИ сообщали об интересе к Жоржиньо со стороны «Барселоны» и нескольких клубов АПЛ.