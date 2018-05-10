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Агент Жоржиньо: «Читал, что со мной связывались из „Манчестер Юнайтед“
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Агент Жоржиньо: «Читал, что со мной связывались из „Манчестер Юнайтед“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Агент полузащитника «Наполи» Жоржиньо Фрелло Жоао Сантос в очередной раз прокомментировал слухи, касающиеся будущего его клиента.
"На данный момент ходит множество слухов, но на официальном уровне до сих пор ничего не изменилось. Последнее, что я прочитал, будто "Манчестер Юнайтед" связался со мной черед представителя Жозе Моуринью. Но на самом деле, мне никто не звонил", — отметил Сантос в интервью итальянским журналистам.
Ранее СМИ сообщали об интересе к Жоржиньо со стороны «Барселоны» и нескольких клубов АПЛ.
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