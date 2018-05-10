Контрсанкции не должны затронуть нуждающихся в лекарствах, заявили в ОП

Ранее в ОП РФ прошло «нулевое чтение» данного законопроекта, которое проходило в закрытом режиме.

"Наша задача — по возможности, и мы это делаем, настаивать на том, чтобы интересы граждан, особенно больных, которые пользуются лекарствами сложными, не были ущемлены… Мы отправили в правительство и в Государственную думу наши предложения", — сказал Фадеев.

Он отметил, что палата приняла решение обсуждать данный проект в закрытом режиме, так как вопрос этот является «деликатным».

Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.