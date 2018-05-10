На Кутузовском проспекте в Москве автобус насмерть сбил пешехода

Мужчина попал под колеса пассажирской машины, когда перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются.

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