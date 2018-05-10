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На Кутузовском проспекте в Москве автобус насмерть сбил пешехода
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На Кутузовском проспекте в Москве автобус насмерть сбил пешехода 

Авторадио 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Мужчина попал под колеса пассажирской машины, когда перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются.
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