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На Кутузовском проспекте в Москве автобус насмерть сбил пешехода
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На Кутузовском проспекте в Москве автобус насмерть сбил пешехода
Авторадио
1 час назад
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Вечерняя Москва
Мужчина попал под колеса пассажирской машины, когда перебегал дорогу в неположенном месте, сообщили в полиции. Обстоятельства и причины произошедшего сейчас выясняются.
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