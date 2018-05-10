Два человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте 

В столичном районе Фили-Давыдково произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.
«На Кутузовском проспекте в районе вл. 72 произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего один из них совершил наезд на мачту городского освещения. В результате аварии пострадали два человека», — отметили в пресс-службе.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что по указанному адресу произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля полиции. «По предварительной информации, в результате ДТП пострадали семь человек, двое из них — дети», — добавил он.