Два человека пострадали в результате ДТП на Кутузовском проспекте

В столичном районе Фили-Давыдково произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей, пострадали два человека. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного управления ГИБДД РФ по городу.

«На Кутузовском проспекте в районе вл. 72 произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате чего один из них совершил наезд на мачту городского освещения. В результате аварии пострадали два человека», — отметили в пресс-службе.