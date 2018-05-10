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В Канне представили первый в мире сериал для мобильных телефонов
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В Канне представили первый в мире сериал для мобильных телефонов 

РИА Новости 30 минут назад
Фото: РИА Новости
КАНН, 10 мая — РИА Новости. Образовательный сериал для мобильных телефонов «1968. Digital», снятый в новом формате «screen life», представили в российском павильоне в Канне.
"Проект «1968. Digital» — первый в истории кинематографа и телевидения вертикальный сериал, сделанный для мобильных телефонов. В Америке он будет распространяться на Buzzfeed, во Франции — в Liberacion, а в России — на Амедиатеке и Вконтакте", — сказал автор идеи Карен Шаинян.
В свою очередь продюсер Тимур Бекмамбетов пояснил, что сериал сделан в новом формате «screen life», когда все действие фильма переносится на экраны мобильных телефонов героев. Так, в сорока эпизодах сериала зритель будет наблюдать за жизнью политических деятелей как бы через их мобильные телефоны, хотя у Франсуа Трюффо, Мохаммеда Али, Энди Уорхола и Владимира Высоцкого тогда их не было.
Автор идеи Михаил Зыгарь пояснил, что 1968 год был одним из самых важных в истории двадцатого века. Тогда произошли протесты афроамериканцев в США, Пражская весна в Чехословакии, секс-революция, и был придуман интернет.
"Мы хотим показать через новый формат жизнь людей, которые жили в то время", — добавил он.
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