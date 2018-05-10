8 высокооплачиваемых СЕО, оставшихся без работы

Москва , 10 мая — «Вести. Экономика». Многие из тех, кто в 2017 году входил в число самых высокооплачиваемых СЕО в мире, больше таковыми не является.

Один из них умер. Некоторым пришлось оставить свои компании после закулисных интриг и конфликтов. А некоторым — в связи с ухудшением финансовых показателей компаний.

Из 20 самых высокооплачиваемых СЕО, работавших в компаниях, которые формируют S&P 500, восемь остались без работы.

Каждый из них получил компенсацию в размере по меньшей мере в $30 млн, включая премии, которые выдаются по результатам года.

Это вдвое больше средней зарплаты в 2017 году у директоров компаний, входящих в S&P 500.

Ниже мы расскажем о восьми директорах, которые к настоящему моменту по разным причинам выпали из списка самых высокооплачиваемых СЕО. Хантер Харрисон, CSX Фото:YouTube

Хантер Харрисон, который умер в декабре, находясь во главе компании CSX Corp, получал официальную зарплату в размере $151 млн в год.

Сумма оплаты Харрисону включает $116 млн опционов на акции, которые, однако, стали бесполезными после его смерти.

Оставшиеся 35 млн — эта та сумма, благодаря которой Харрисон занимает 13 место в рейтинге самых высокооплачиваемых СЕО. Алекс Молинароли, Johnson Controls

Алекс Молинароли получил $78.3 млн за то, что возглавлял компанию Johnson Controls International PLC в течении первых восьми месяцев прошлого года.

Он ушел из компании 1 сентября в связи с удручающими результатами своей деятельности после слияния с Tyco International PLC. Johnson Controls отчиталась об отрицательной доходности для акционеров за финансовый год, который завершился 30 сентября.

Около $64млн оплаты Молинароли составило пособие по увольнению и другие пособия, которые были выплачены после того, как компания назвала преемника раньше запланированного срока.

Молинароли 58 лет, и с 2013 году он работает СЕО. Еще раньше возникали вопросы относительно того, насколько справедлива его оплата труда.

Так, в 2016 году Johnson Controls заплатила Молинароли $46 млн за один месяц работы, однако компания не раскрыла, сколько он получил за весь оставшийся год. Эндрю Ливерис , DowDuPont

Назначенный CEO в 2004 году после того, как совет директоров единодушно избрал Ливериса частично исходя из его плана по преобразованию «Dow», он начал претворять в жизнь новую стратегию.

Департамент внутреннего аудита «Dow» выразил озабоченность о личных расходах Ливериса. Аудиторы засвидетельствовали использование им одного из отделов компании в личных целях, включая проведение сафари, отдыха, вечеринки для друзей своего сына и др. Впоследствии семья Ливериса выплатила корпорации сотни тысяч долларов.

12 марта 2018 года стало известно, что с 1 апреля 2018 года Ливерис покинет пост исполнительного председателя DowDuPont, а до 1 июля 2018 года будет занимать должность директора компании, после чего окончательно оставит её Ник Хоули, TransDigm

Фото:YouTube

Николас Хоули возглавлял TransDigm Group. TransDigm Group занимается разработкой и производством аэрокосмических и военных технологий, таких как система зажигания и механические приводы.

Компания была создана в 1993 г. на основе нескольких компаний, которые приобрел Николас Хоули и его партнеры. Хоули покинул компанию в апреле 2018 года. Томас Дули, Viacom

Томас Дули возглавил компанию после скандального ухода предыдущего директора Филиппа Даумана . Однако он покинул компанию в ноябре 2016 года.

Новым гендиректором и президентом компании назначен Роберт Бакиш. Отмечается, что во главе компании Томас Дули заработал $53.6 млн всего за полтора месяца.

Он является давним сотрудником компании, при этом его назначили исполняющим обязанности СЕО в августе 2016 года, что стало результатом борьбы за власть между акционерами компании, советом директоров и управляющей командой.

Он продержался на этом посту недолго, но успел прилично заработать и войти в число самых высокооплачиваемых СЕО.

Сам Дули признался в том, что предпочел бы остаться в Viacom. Он заявил, что был счастлив поработать в компании, где есть огромное множество талантливых людей. Стивен Винн, Wynn Resorts

Стив Винн — американский предприниматель, сыгравший ключевую роль в возрождении и расширении легендарного лас-вегасского района 'Strip'.

Именно компании Уинна построили или вернули в строй большую часть из известнейших гостиничных и развлекательных комплексов района — вроде культовых 'Golden Nugget', 'The Mirage', 'Treasure Island', 'Bellagio', 'Wynn' и 'Encore'.

Стивен Винн, основатель Wynn Resorts Ltd., зарабатывал $34.5 млн до ухода в феврале 2018 года в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах. Мартин Крейгхед , Baker Hughes

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Baker Hughes — третья по величине нефтегазовая сервисная компания в мире.

В перечень услуг компании входит бурение, оценка запасов, обустройство месторождений.

Компания работает более чем в 80 странах мира.

Глава компании Мартин Крейгхед ушел из нее в июле 2017 года. Маргарет Георгиадис, Mattel

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Маргарет Геогиадис работала СЕО в компании по производству игрушек Mattel Inc.

Она стала самой высокооплачиваемое женщиной-СЕО в 2017 году, получая зарплату в размере $31.3 млн Георгиадис встала во главе компании в феврале 2017 года, однако она не смогла изменить тенденцию к сокращению продаж.

В апреле компания заявила о ее уходе, а также о том, что ее заменит кто-то из совета директоров. Доходность акционеров компании в 2017 году составила -42%.

Компания заявила о том, что Георгиадис не получит отступные после ухода. Планируется, что она станет CEO компании Ancestry, которая делает тесты ДНК и составляет генеалогическое древо на сайте ancestry.com.