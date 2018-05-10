Юный нацист расстрелял детей в честь Дня Победы

городе Барабинске Новосибирской области на утро после празднования Дня победы случилась вспышка нацизма. Без объявления войны студент первого курса Барабинского филиала Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина Илья И. напал на одногруппников.

Утром 10 мая он зашёл в аудиторию колледжа с отцовским ружьём наперевес. С криком «Хайль Гитлер!» студент открыл огонь по парням и девушкам. Ни в кого специально Илья не целился, палил хаотично.

«Вы надо мной подшутили, теперь я пошучу над вами», — такую фразу по одной из версий бросил стрелок, пока вершил самосуд.

Global Look Press/Russian Investigative Committee Source

Стрелок ранил одного из студентов в плечо, другим потенциальным жертвам удалось сбежать. Двое парней выпрыгнули в окно и сломали ноги. Илья даже не пытался догнать беглецов, он вышел в коридор и совершил самоубийство.

Молодой человек не пользовался авторитетом у сверстников. «Он был неуважаемый» — характеризует молодого челочка учащийся колледжа Иван А. (имя изменено). Он объясняет — Илья почти не общался со студентами, его считали странным и всячески над ним издевались. Гнобили Илью не просто так, а за симпатию к Адольфу Гитлеру.

«В последнее время пацаны стали наблюдать, что он Вконтакте у себя свастику стал размещать. Он был замкнутый, нацистские наклонности у него были, может в секту какую попал», — рассказал Иван А.

На своей странице социальной сети Илья размещал пугающие картинки — череп с перекрещенными кинжалами, свастику, странные языческие символы. Молодой человек симпатизировал нацисткой идеологии. Не исключено, что день для возмездия он выбирал не случайно. Пока все страна чествовала героев-победителей, он, как Гитлер, разрабатывал план нападения.

Пока следствие устанавливает все детали произошедшего, эксперты рассказал News.ru о возможных мотивах поведения молодого человека.

Профессиональный детский психолог, психолог-консультант Максим Прохоров предполагает — у стрелка могло быть психическое расстройство. «Психопатия или шизофрения» — озвучил эксперт два предположительных диагноза парня.

— Для больных этими расстройствами часто очень симпатична нацисткая идеология. Там очень чётко прописаны все правила. Тебе говорят: кого любить, а кого — нет, кто хороший, кто плохой. У таких людей в голове полный хаос — они нуждаются в ориентирах, — объяснят эксперт.

Ольга Дубук, семейный психолог высшей категории, действительный член Профессиональной психотерапевтической лиги России также предполагает, что молодой человек мог быть психически болен. «Возможно наличие психологического расстройства личности, при котором снижается критичность мышления и человек не контролирует свои реакции», — сказала она.

Global Look Press/Russian Investigative Committee Source

Ещё один вариант, озвученный психологом — нацистские взгляды Ильи являлись своеобразным способом повысить авторитет среди подростков.

— Если я не встраиваюсь в общество сверстников, то можно или пытаться дальше встраиваться, или выбрать что-то противоположное бытующим взглядам и попытаться на этом выехать. Раз вы ко мне вот так, тогда я буду вообще другим, например, нацистом, — сказал Максим Прохоров. — Также поступок Ильи из Новосибирска можно расценить как дань моде. Пойти и расстрелять одноклассников его могли вдохновить примеры его сверстников, описанные в СМИ. Это какие-то вещи, которые мы до конца не понимаем. Они (дети—ред.) подражают друг другу, узнают, что один так сделал, и думают — ничего себе. Как легко это, оказывается, и делают так сами.

Стерлитамаке, Перми, Напомним, за последний год более десяти раз в российских школах ученики устраивали массовые бойни. Похожие случаи произошли в Улан-Удэ Шадринске , —

Социальный психолог, социальный педагог Алексей Газарян считает — «школьные бойни» связаны с постоянными военными конфликтами в мире. «Нельзя отрицать милитаристский фон, который присутствует в мире. Весь мир воюет или находиться в ожидании войны, ведутся постоянные разговоры об оружии. Подростки воспринимают информацию острее, чем другие возрастные группы, и реагируют на неё», — отметил он.