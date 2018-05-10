«Почта России» выпустила марки к ЧМ-2018. На них есть Бэйл и Илон Маск

10 мая « Почта России » выпустила в обращение марки, посвященные сборным-участникам чемпионата мира по футболу-2018.

Каждая марка издана тиражом в 440 тысяч штук. Номинальная цена — 40 рублей, размер — 42х30 мм.

На каждой из марок изображены национальные флаги сборных, попавших в одну группу на турнире. К сожалению, изображения футболистов на марках не соответствуют составу команд в группах и часто ввергают в ступор.

Группа А Кого вы ожидали увидеть на главной марке коллекции — в честь группы-хозяйки турнира? По цветам формы можно предположить, что имелись в виду команды Саудовской Аравии (слева) и как раз России (справа). Но в каждом из этих лиц почему-то различимы черты Криштиану Роналду

Группа B Марки изображают основные, даже шаблонные игровые моменты: пас, удар, дриблинг, сэйв. Филателисты оценят?

Группа С Выбор иллюстраций почти на всех марках объясним цветовой сочетаемостью с флагами сборных. Больше — ничем.

Исландии, Хорватии и Нигерии? Группа D Хотим ошибиться, но мужчина справа очень похож на Иско. Что он делает на марке в честь Аргентины

Группа E Если вы забыли, каким мячом играли на Евро-2008, то вот.

Группа F Узнаете этого крепкого защитника шведской сборной слева? Мы тоже нет.

Группа G Главный бриллиант серии. Лучше уже не отрецензировать:

Группа H Гарет Бэйл все-таки добрался до России — в виде марки.

Кроме того, в дополнение к маркам конверты первого дня и штемпель специального гашения для всех городов-хозяев ЧМ.