«Почта России» выпустила марки к ЧМ-2018. На них есть Бэйл и Илон Маск 

10 мая «Почта России» выпустила в обращение марки, посвященные сборным-участникам чемпионата мира по футболу-2018.
Каждая марка издана тиражом в 440 тысяч штук. Номинальная цена — 40 рублей, размер — 42х30 мм.
На каждой из марок изображены национальные флаги сборных, попавших в одну группу на турнире. К сожалению, изображения футболистов на марках не соответствуют составу команд в группах и часто ввергают в ступор.
Группа А Кого вы ожидали увидеть на главной марке коллекции — в честь группы-хозяйки турнира? По цветам формы можно предположить, что имелись в виду команды Саудовской Аравии (слева) и как раз России (справа). Но в каждом из этих лиц почему-то различимы черты Криштиану Роналду.
Группа B Марки изображают основные, даже шаблонные игровые моменты: пас, удар, дриблинг, сэйв. Филателисты оценят?
Группа С Выбор иллюстраций почти на всех марках объясним цветовой сочетаемостью с флагами сборных. Больше — ничем.
Группа D Хотим ошибиться, но мужчина справа очень похож на Иско. Что он делает на марке в честь Аргентины, Исландии, Хорватии и Нигерии?
Группа E Если вы забыли, каким мячом играли на Евро-2008, то вот.
Группа F Узнаете этого крепкого защитника шведской сборной слева? Мы тоже нет.
Группа G Главный бриллиант серии. Лучше уже не отрецензировать:
Группа H Гарет Бэйл все-таки добрался до России — в виде марки.
Кроме того, в дополнение к маркам конверты первого дня и штемпель специального гашения для всех городов-хозяев ЧМ.