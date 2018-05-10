Ещё
Артамонов стал чемпионом Европы по тхэквондо в весе до 58 кг
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Артамонов стал чемпионом Европы по тхэквондо в весе до 58 кг 

ТАСС 30 минут назад
Фото: ТАСС
КАЗАНЬ, 10 мая. /ТАСС/. Россиянин Михаил Артамонов завоевал золото чемпионата Европы по тхэквондо, который проходит в Казани.
В финале весовой категории до 58 кг Артамонов победил испанца Хесуса Тортосу.
Чемпионат Европы завершится 13 мая.
ТАСС: последние новости
Екатерина Андреева возвращается в программу "Время" Пенс считает, что пришло время завершить расследование спецпрокурора США по России Японская делегация на ПМЭФ-2018 составит около 300 человек
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о социальной революции439
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества21
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1247
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала602
Клейменов больше не будет вести программу «Время»100
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение