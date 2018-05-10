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Артамонов стал чемпионом Европы по тхэквондо в весе до 58 кг
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Артамонов стал чемпионом Европы по тхэквондо в весе до 58 кг
ТАСС
30 минут назад
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Фото:
ТАСС
КАЗАНЬ
, 10 мая. /
ТАСС
/. Россиянин
Михаил Артамонов
завоевал золото чемпионата Европы по тхэквондо, который проходит в Казани.
В финале весовой категории до 58 кг Артамонов победил испанца Хесуса Тортосу.
Чемпионат Европы завершится 13 мая.
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