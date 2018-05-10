Brexit без сделки приведет к росту цен на продукты

Москва , 10 мая — «Вести. Экономика». Цены на продовольствие в Британии вырастут после Brexit, если не будет достигнуто торговое соглашение с ЕС , говорится в докладе парламента, также может возникнуть нехватка некоторых продуктов, передает Reuters

В докладе комитета Европейского союза Палаты лордов содержится призыв к правительству разработать всеобъемлющую политику в области продовольственной безопасности для Великобритании

Половина продовольствия импортируется в Британию, при этом 30% импорта приходится на страны ЕС, а еще 11% — из стран, не входящих в ЕС, по торговым сделкам, согласованным Евросоюзом, отмечается в докладе.

"Непостижимо, что Brexit не повлияет на импорт продовольствия ЕС в Великобританию", — говорится в документе.

Если торговое соглашение не будет достигнуто, Brexit, скорее всего, приведет к росту среднему тарифу на импорт продовольствия на 22%, говорится в докладе.

"Хотя это не означает 22-процентное увеличение цен на продовольствие для потребителей, не может быть никаких сомнений в том, что цены в чеках вырастут", — отмечается документом.

Чтобы противодействовать этому, правительство может снизить тарифы на весь импорт продовольствия из стран ЕС и из не входящих в союз стран, но это будет представлять серьезную опасность для британских производителей продуктов питания, которые могут не выдержать конкурентной ценовой борьбы.

"Импорт продовольствия в ЕС не может быть легко заменен либо производством большего количества в Великобритании, либо импортом большего количества из стран, не входящих в ЕС", — говорится в докладе.