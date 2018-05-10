Мордовия улучшила позиции в рейтинге развития ГЧП 

Итоги рейтинга были представлены на проходившем в Москве V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП — 2018».
Участником форума стал и заместитель генерального директора Корпорации развития РМ, руководитель Центра ГЧП Сергей Нестеров. Комментируя итоги рейтинга, он отметил, что подняться сразу на 19 позиций республике помогло выполнение методических рекомендаций по реализации проектов ГЧП в субъектах РФ.
— В регионе сформирована нормативная база для этого — в том числе разработаны и утверждены порядки, регламентирующие межведомственное взаимодействие органов государственной власти при подготовке и реализации проектов ГЧП и концессионных соглашений, — пояснил Сергей Нестеров. — Определен уполномоченный орган в сфере ГЧП — Минэкономики РМ (постановление правительства РМ от 16 октября 2017 г. №554). Созданы межведомственные рабочие группы с учетом отраслей экономики и Центр государственно-частного партнерства при Корпорации развития РМ.
На сегодня в Мордовии с помощью инструментов ГЧП реализуется 34 проекта: 29 муниципальных и пять долгосрочных проектов регионального уровня. Суммарный объем частных инвестиций превысил два миллиарда рублей.
Только в прошлом году с использованием механизмов ГЧП построены 16 автоматизированных блочно-модульных котельных в пяти районах республики. В строительство было инвестировано 72,42 миллиона рублей. В Ковылкинском и Чамзинском районах заключены концессионные соглашения о модернизации объектов теплоснабжения. Планируется создание и эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Мордовии на срок 25 лет с объемом инвестиций 1,8 миллиарда рублей.
Кроме того, прорабатываются проекты концессионных соглашений в отношении объектов здравоохранения, спорта и жилищно-коммунального хозяйства.
Еще два проекта ГЧП реализует мининформсвязи РМ: это внедрение региональной системы обработки единой социальной электронной карты жителя РМ, а также создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион».
Справка «РГ»
"Российская неделя ГЧП" — крупнейшее мероприятие РФ и СНГ, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства. Отраслевая специфика мероприятия охватывает строительство автомобильных и железных дорог, мостов и путепроводов, модернизацию ЖКХ и благоустройство городской среды, создание современных объектов социальной сферы, развитие промышленной инфраструктуры.