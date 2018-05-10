Мордовия улучшила позиции в рейтинге развития ГЧП

Итоги рейтинга были представлены на проходившем в Москве V Инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП — 2018».

Участником форума стал и заместитель генерального директора Корпорации развития РМ, руководитель Центра ГЧП Сергей Нестеров . Комментируя итоги рейтинга, он отметил, что подняться сразу на 19 позиций республике помогло выполнение методических рекомендаций по реализации проектов ГЧП в субъектах РФ

— В регионе сформирована нормативная база для этого — в том числе разработаны и утверждены порядки, регламентирующие межведомственное взаимодействие органов государственной власти при подготовке и реализации проектов ГЧП и концессионных соглашений, — пояснил Сергей Нестеров. — Определен уполномоченный орган в сфере ГЧП — Минэкономики РМ (постановление правительства РМ от 16 октября 2017 г. №554). Созданы межведомственные рабочие группы с учетом отраслей экономики и Центр государственно-частного партнерства при Корпорации развития РМ.

На сегодня в Мордовии с помощью инструментов ГЧП реализуется 34 проекта: 29 муниципальных и пять долгосрочных проектов регионального уровня. Суммарный объем частных инвестиций превысил два миллиарда рублей.

Только в прошлом году с использованием механизмов ГЧП построены 16 автоматизированных блочно-модульных котельных в пяти районах республики. В строительство было инвестировано 72,42 миллиона рублей. В Ковылкинском и Чамзинском районах заключены концессионные соглашения о модернизации объектов теплоснабжения. Планируется создание и эксплуатация межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Мордовии на срок 25 лет с объемом инвестиций 1,8 миллиарда рублей.

Кроме того, прорабатываются проекты концессионных соглашений в отношении объектов здравоохранения, спорта и жилищно-коммунального хозяйства.

Еще два проекта ГЧП реализует мининформсвязи РМ: это внедрение региональной системы обработки единой социальной электронной карты жителя РМ, а также создание комплексной системы обеспечения безопасности жизнедеятельности «Интеллектуальный безопасный регион».

Справка «РГ»

"Российская неделя ГЧП" — крупнейшее мероприятие РФ и СНГ, посвященное привлечению инвестиций в развитие инфраструктуры в рамках проектов государственно-частного партнерства. Отраслевая специфика мероприятия охватывает строительство автомобильных и железных дорог, мостов и путепроводов, модернизацию ЖКХ и благоустройство городской среды, создание современных объектов социальной сферы, развитие промышленной инфраструктуры.