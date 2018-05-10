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Таксисты вновь вышли на забастовку против крупных агрегаторов в Химках
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Таксисты вновь вышли на забастовку против крупных агрегаторов в Химках 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Таксисты в Химках проводят бойкот крупным агрегаторам «Яндекс. Такси», «Uber» и «Gett», они выступают против высокой комиссии и низких тарифов, сообщил корреспондет телеканала «360». В акции также принимают участие Сочи, Казань, Красноярск, Белгород и Уфа.
Один из вышедших на протест — таксист Евгений Коробанов. По его словам, поначалу на работе все шло неплохо: хватало на жизнь и на семью. Однако некоторое время назад все изменилось. Он перестал зарабатывать, сотрудничая с агрегаторами.
«Пошли скандалы в семье. Раньше зарабатывали. В последнее время, года как  полтора-два, зарабатывать перестали», — рассказал Евгений Коробанов. «Яндекс. Такси» заблокировало Евгения еще год назад без объяснения причин. На собрание таксистов он приехал, чтобы поддержать своих и добиться справедливости.
Свое недовольство при помощи протеста таксисты выражают не в первый раз. Ровно месяц назад они собрались здесь же. Претензии остались прежними: высокая комиссия и упавшие низкие зарплаты. Якобы раньше за день таксисты зарабатывали столько, сколько сейчас за неделю.
Я домой каждые сутки приносил около 10 тысяч рублей, не считая аренды, бензина и прочего. Сейчас я эту сумму зарабатываю за неделю. При этом у меня машина комфорт класса
— Игорь Волонин, таксист.
Таксисты уверяют, что после первой забастовки ничего не изменилось. Агрегаторы якобы открыто заявили, что ничего предпринимать не собираются.
В «Яндекс. Такси» эту ситуацию комментировать отказались. Агрегаторы отправили своим водителям сообщение, в котором говорится, что у них есть все инструменты для вычисления нерадивых сотрудников и пообещали принять меры.
Таксисты на собрании обсудили план дальнейших действий. Если их не услышат, они собираются объявить бойкот на три дня, а затем отказываться от заказов во время проведения чемпионата мира по футболу.
Ранее о том, как живется рядовым перевозчикам, сколько они получают и чем они недовольны, рассказал «360» председатель межрегионального профсоюза таксистов Ярослав Щербинин.
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