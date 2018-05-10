Ещё
На гагаринской развязке опрокинулся КамАЗ-бетономешалка
Далее:
Читайте также:
Найти
Выберите регион
Москва
В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Все новости
Финансы
Женский
Развлечения
Спорт
Авто
Здоровье
Субботний
Игры
На гагаринской развязке опрокинулся КамАЗ-бетономешалка
Калуга 24
35 минут назад
Комментарии
Фото:
Калуга 24
Днем 10 мая на выезде из
Калуги
опрокинулся КамАЗ-бетономешалка, водитель которого не справился с управлением и не вписался в поворот. Фото С. Мороза ДТП произошло на гагаринской развязке. По предварительным данным, водитель не пострадал.
Калуга 24: последние новости
Под Калугой открыли памятник генералу Пухову по проекту Мединского
На воинском кладбище прошел митинг, посвященный Дню Победы
Рабочему прострелили голову из пневмопистолета
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о социальной революции
439
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества
21
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение
1247
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала
602
Клейменов больше не будет вести программу «Время»
100
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика
Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире
Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток
Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия
Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия
Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество
Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия
Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия
Катастрофы
Больше видео
18+
Все новости
В мире
Новости Москвы
Политика
Армия
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Статьи
Видео
Фото
Тесты
Ещё
Свернуть
Финансы
Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Ещё
Свернуть
Женский
Мода
Красота
Любовь
Звёзды
Еда
Здоровье
Психология
Дом и сад
Дети
Фото
Видео
Ещё
Свернуть
Развлечения
Кино
ТВ
Концерты
Театры
Рестораны
Город
Выставки
С детьми
Фото
Ещё
Свернуть
Спорт
Футбол
Хоккей
Баскетбол
Биатлон
Автоспорт/Мотоспорт
Фигурное катание
Теннис
MMA
Бокс
Шахматы
Легкая атлетика
Летние виды спорта
Зимние виды спорта
Ещё
Свернуть
Авто
Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Бортжурнал
ПДД
Экзамен
Ещё
Свернуть
Субботний
Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Ещё
Свернуть
Класс
Ответы
Темы
Доктор
Вопросы
Темы
Гороскопы
Сонник
Имена
Гадания
Лунный гороскоп
Китайский гороскоп
Приметы
Ещё
Свернуть
Игры
Игровые новости и видео
Магазин игр
Киберспорт
©
Рамблер
, 2018
Мобильная версия
Реклама
Помощь
Вакансии
Пользовательское соглашение