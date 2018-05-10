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На гагаринской развязке опрокинулся КамАЗ-бетономешалка
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На гагаринской развязке опрокинулся КамАЗ-бетономешалка 

Калуга 24 35 минут назад
Фото: Калуга 24
Днем 10 мая на выезде из Калуги опрокинулся КамАЗ-бетономешалка, водитель которого не справился с управлением и не вписался в поворот. Фото С. Мороза ДТП произошло на гагаринской развязке. По предварительным данным, водитель не пострадал.
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