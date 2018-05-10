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Фестиваль деревянной скульптуры под Иркутском собрал участников из 15 стран
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Фестиваль деревянной скульптуры под Иркутском собрал участников из 15 стран 

ТАСС 35 минут назад
ИРКУТСК, 10 мая. /ТАСС/. Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье» открылся в четверг в пригороде Ангарска, собрав мастеров из 15 стран, сообщает пресс-служба городской администрации.
"В восьмом Международном фестивале «Лукоморье» принимают команды из 15 стран, в том числе России, Японии, Китая, Южной Кореи, Монголии, Эквадора, Германии, Колумбии, Индии, Бразилии, Аргентины, Турции, Бельгии, Израиля", — говорится в сообщении.
В этом году мастерам предстоит завершить трехлетний тематический цикл «Вера. Надежда. Любовь».
"После жеребьевки команды приступили к работе. В течение десяти дней они будут воплощать креативные идеи, отражающие тему «Любовь», — сказали в пресс-службе.
Четвертый год подряд арт-директором проекта является бельгийский скульптор Терри Лоуренс. Итоги фестиваля планируется подвести 20 мая.
Фестиваль проводится в Иркутской области с 2011 года. За это время в нем приняли участие более 100 скульпторов из разных стран и из различных регионов России. Созданные ими скульптуры позволили образовать под Ангарском единственный в России парк деревянной скульптуры под открытым небом, в нем собрано более 150 фигур.
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