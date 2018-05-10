Фестиваль деревянной скульптуры под Иркутском собрал участников из 15 стран

ИРКУТСК , 10 мая. / ТАСС /. Международный фестиваль деревянной скульптуры «Лукоморье» открылся в четверг в пригороде Ангарска , собрав мастеров из 15 стран, сообщает пресс-служба городской администрации.

В этом году мастерам предстоит завершить трехлетний тематический цикл «Вера. Надежда. Любовь».

"После жеребьевки команды приступили к работе. В течение десяти дней они будут воплощать креативные идеи, отражающие тему «Любовь», — сказали в пресс-службе.

Четвертый год подряд арт-директором проекта является бельгийский скульптор Терри Лоуренс. Итоги фестиваля планируется подвести 20 мая.