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Выровняют покрытие и укрепят обочины: на выезде из Краснокамска начали ремонтировать участок трассы М-7
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Выровняют покрытие и укрепят обочины: на выезде из Краснокамска начали ремонтировать участок трассы М-7 

59.ru 35 минут назад
Фото: 59.ru
В Прикамье начали ремонтировать участок федеральной автодороги М-7 «Волга» на выезде из Краснокамска до поворота на деревню Нагорная. До 20 июля здесь планируют выровнять дорожное покрытие, положить слой износа и укрепить обочины.
Работы будет вести ФКУ Упрдор «Прикамье», подведомственное Росавтодору.
— На период ремонта вводено ограничение скорости и реверсивное движение со светофорным регулированием. Просим водителей быть внимательными и осторожными, — сообщили в Упрдор «Прикамье».
В ведомстве считают, что работы могут быть завершены раньше объявленного срока. На вопросы, связанные с ремонтом дороги, готовы ответить в диспетчерской службе по номеру +79323317994.
Также 10 мая в Перми начали ремонтировать Коммунальный мост, движение по нему ограничено.
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