Выровняют покрытие и укрепят обочины: на выезде из Краснокамска начали ремонтировать участок трассы М-7

В Прикамье начали ремонтировать участок федеральной автодороги М-7 «Волга» на выезде из Краснокамска до поворота на деревню Нагорная. До 20 июля здесь планируют выровнять дорожное покрытие, положить слой износа и укрепить обочины.

Работы будет вести ФКУ Упрдор «Прикамье», подведомственное Росавтодору.

— На период ремонта вводено ограничение скорости и реверсивное движение со светофорным регулированием. Просим водителей быть внимательными и осторожными, — сообщили в Упрдор «Прикамье».

В ведомстве считают, что работы могут быть завершены раньше объявленного срока. На вопросы, связанные с ремонтом дороги, готовы ответить в диспетчерской службе по номеру +79323317994.