Урок скандинавской ходьбы состоялся в Гончаровском парке для пенсионеров из Бутырского района 

Очередное занятие по скандинавской ходьбе состоялось на днях для участников программы «Московское долголетие» из Бутырского района. Об этом сообщила культурный организатор филиала «Бутырский» ТЦСО «Алексеевский» Маргарита Лебедева.
— Урок прошел в Гончаровском парке. Под руководством инструктора участники секции совершили прогулку по территории парка, — пояснила Лебедева.
Напомним, записаться в любую секцию можно в центре соцобслуживания Бутырского района, расположенном по адресу Огородный проезд, д. 21, либо по телефону 8 (495) 619-31-08. При себе иметь паспорт и СНИЛС. (ак)