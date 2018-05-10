Массаж лица: здоровье и уход за кожей

Выбор методов поддержания молодости и красоты настолько богат, что поражает даже самого избалованного клиента. Несмотря на это наиболее популярным и эффективным остается массаж лица. МедикФорум собрал советы по уходу за лицом. Ведь современные техники массажа, умноженные на опыт профессионала, позволяют обойтись без радикальных методов, таких, как пластическая хирургия. Мышцы лица очень чувствительны. Они прекрасно реагируют на пассивную гимнастику, выполненную грамотными движениями рук. Вполне реально, применяя массаж лица, избавиться от второго подбородка, придать овалу лица четкость, а коже — упругость, разгладить морщинки и попрощаться с пигментными пятнами. Такие чудеса возможны благодаря тому, что в процессе профессиональных манипуляций улучшается микроциркуляция крови, дренажные процессы активизируются, а мышцы расслабляются. «Ручная работа» укрепляет ткань и мышцы лица, способствует выведению токсинов, дает возможность клеткам дышать, и тем самым предотвращает застой крови. После массажа часто наблюдается приятный побочный эффект: избавление от головной боли и неприятного подергивания век. А самое распространенное опасение — что массаж растягивает кожу — не имеет оснований, при условии, что процедура выполняется опытным мастером. Профессиональный косметолог грамотно подберет средство для массажа, точно определит продолжительность сеанса, и самое главное, подберет необходимый вид процедуры. В целом же массажные методики делятся на традиционные и альтернативные.

Традиционный массаж

Большинство косметологических центров и салонов красоты предлагают три основных вида традиционного массажа лица: Классический массаж оказывает помощь сухой, обезвоженной и увядающей коже. Назначают при сниженном тонусе мышц лица, морщинах, мелких рубцах постакне. Приемы: применяются разнообразные поглаживания и растирания, проводимые чаще всего по маслу или крему. Пластический массаж помогает при жирной, увядающей, очень тонкой коже, комедонах и куперозе. Поможет избавиться от второго подбородка, пигментных пятен, отеков. Приемы: применяются ритмичные, достаточно интенсивные, надавливающие движения по основным массажным линиям. Проводится обычно с применением талька. Щипковый или массаж по Жаке помогает при сниженном тонусе мышц лица, гиперкератозе, инфильтратах, комедонах, себорее, рубцах и застойных пятнах постакне. Приемы: применяются поглаживающие, разминающие, пощипывающие и вибрационные движения с применением талька. Выбрав любой из традиционных видов массажа, результат не заставит себя ждать: буквально после первой процедуры можно заметить улучшение. Однако для достижения долговременного результата необходимо пройти курс из 1-15 сеансов с периодичностью раз в 3-4 дня — все зависит от индивидуальных особенностей. Сеанс любого массажа длится не более двадцати минут: чем кожа тоньше, тем он короче.

Альтернативные виды массажа

Необычные массажи очень популярны в последнее время. Эффективность их воздействия неоспорима, да и экзотичность играет свою роль, ведь всегда тянет попробовать что-то новенькое. Точечный (шиатцу, йога-массаж) Помогает при снижении тонуса кожи и мышц лица, шеи, утрате четкости овала, морщинах, мешках под глазами, носогубных складках, головных болях, комедонах. Приемы: производится воздействие на определенные точки путем надавливания, поглаживания с легким нажимом и согревающие движения ладонями. Аюрведический массаж помогает при напряженных мышцах лица, тусклом цвете лица и шеи, снижении тонуса кожи. Приемы: применяются поглаживания и легкие нажимы на конкретные точки на лице, шее и голове. Отличается от предыдущего варианта массажа тем, что в аюрведическом массаже всегда применяются эссенциальные масла, подобранные под тип строения лица клиента. Испанский хиромассаж помогает при дряблости кожи лица и шеи, морщинах, плохом цвете лица, втором подбородке, отеках, куперозе. Приемы: поглаживания, которые на первый взгляд кажутся очень легкими, но имеют высокую эффективность, проводятся с использованием масел и кремов, подобранных под проблему. Главная отличительная черта этого вида массажа в том, что индивидуально под каждого клиента подбирается техника, интенсивность и последовательность движений. Ранее эксперты рассказали, как сохранить шею молодой.