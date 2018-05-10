Фадеев показал сына, который вырос его точной копией

Недавно Максиму Фадееву исполнилось 50 лет. С юбилеем его поздравили родные, друзья и поклонники. Продюсер часто делится своими архивными снимками и видео в соцсети. На днях он опубликовал фото, на котором запечатлен в молодости, и добавил к нему снимок своего сына. «Я и мой сын. А кто на какой фотографии, догадайтесь сами», — написал Максим. Напомним, что он женат на бывшей гримерше певицы Линды Наталье, которая подарила ему наследника Савву.

В кадре Фадеев запечатлен в шляпе и радостно улыбается. На другом фото его сын в похожем головном уборе позирует для фото. Сейчас ему 20 лет. Поклонники были поражены тому, что наследник продюсера так сильно похож на своего отца. «Прям очень похожи, отксерокопировали прям!», «Обалдеть, как похожи, слева конечно вы!», «Вы слева это 100%, глаза не спутать. Глаза разные с сыном, улыбка одна», — прокомментировали пост Максима подписчики.

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Отметим, что Савва тоже занимается музыкой, пишет стихи, а также участвует во многих творческих проектах отца. Несколько лет назад, он сделал фотосессию для группы SEREBRO, тогда к коллективу присоединилась солистка Катя Кищук. Сын Фадеева вырос скромным юношей и старается всего добиваться сам. Продюсер любит своего наследника. Не так давно он признался, что когда-то пережил трагедию — потерял дочку из-за ошибки медиков.