Приостановлено расследование в отношении историков-любителей, обвиняемых в изготовлении оружия

Во Владимирской области правоохранители приостановили расследование уголовного дела в отношении руководителей военно-исторического клуба «Гардарика». Историков-любителей Алексея Тюренкова и Евгения Терёхина обвиняли в том, что они переделали макет винтовки Мосина в боевое оружие. Эксперты установили, что затвор винтовки пригоден для выстрелов боевыми патронами. Однако спустя год после начала следствия полицейские всё же решили не доводить дело до суда и вернули реквизит клубу.

Как стало известно RT, правоохранительные органы в Гусь-Хрустальном приостановили расследование громкого уголовного дела в отношении руководителей военно-исторического клуба «Гардарика» Алексея Тюренкова и Евгения Терёхина за производство и хранение якобы боевых макетов огнестрельного оружия, которые использовались на парадах и в ходе реконструкций сражений времён Второй мировой.

Обыски в историко-художественном музее в Гусь-Хрустальном, где располагается клуб «Гардарика», полицейские при поддержке бойцов СОБРа проводили в июне 2017 года. Поводом стало фото с шествия «Бессмертного полка» на 9 мая 2017 года, на котором несколько молодых ребят из «Гардарики» в форме бойцов Красной армии с макетами оружия идут в колонне демонстрантов.

Полицейские ворвались в музей, поставили всех находившихся в помещении патриотического клуба молодых людей лицом к стене и стали проводить обыск. В итоге правоохранители изъяли для экспертизы три макета винтовок Мосина, два ППШ (пистолет-пулемёт Шпагина. — RT), сигнальный револьвер и бутафорские гранаты.

Историки пытались объяснить правоохранителям, что макеты были приобретены легально, на всех деталях есть заводская маркировка, а для стрельбы боевыми патронами они не были приспособлены. «Внутри имеется переменное сечение ствола, там стоят специальные штифты, которые не позволяют дослать боевой патрон в патронник с пулей, — пояснял RT руководитель клуба Алексей Тюренков. — Из этих винтовок можно стрелять только холостыми — для придания эффекта постановкам».

Тем не менее в отношении Тюренкова и заместителя руководителя клуба Евгения Терёхина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и по ч. 1 ст. 223 УК РФ («Незаконное изготовление оружия»). По первой статье любителям истории грозило до четырёх лет лишения свободы, по второй — от трёх до пяти лет лишения свободы.

«Боевые части (изготовленных историками макетов оружия. — RT), согласно проведённому баллистическому исследованию, пригодны для производства выстрелами боевыми патронами, — сообщала RT представитель УМВД по Владимирской области Ирина Гавриченко. — Данные части были самостоятельно приобретены и доработаны задержанным, в связи с чем и получили вышеуказанные свойства».

Возбуждение уголовного дела против руководителей военно-исторического клуба «Гардарика» вызвало резонанс в регионе. Местные жители собирали подписи под петицией с требованием закрыть дело. Официальные лица города также поддержали реконструкторов.

«О «Гардарике» могу сказать только положительное, в городе их очень любят, — комментировал тогда RT ситуацию представитель мэрии Гусь-Хрустального. — Всё это очень похоже на фальсификацию».

Дело без перспектив

Спустя почти год с момента возбуждения дела полицейские приостановили расследование.

«В суд в таком виде дело точно не поступит, — рассказал RT адвокат Тюренкова и Терёхина Андрей Аванесов. — Да, там есть заключение экспертов, что затворы на макетах боевые, но всё равно перспектив в суде у правоохранителей я не вижу. Поэтому и следствие приостановили. Скорее всего, дело закроют, когда выйдут сроки давности по привлечению».

По словам адвоката, не последнюю роль в приостановке расследования сыграло недавно вынесенное оправдательное решение суда по аналогичному делу.

«В Муроме в 2016 году вынесли приговор по точно такому же делу. Член местного клуба реконструкторов Евгений Стюарт обвинялся в хранении исправного затвора охолощённой самозарядной винтовки Токарева. Стюарт был оправдан городским судом, а потом и областным, — поясняет Аванесов. — Наши следователи изучили материалы и поняли, что перспективы у дела в отношении руководителей «Гардарики» нет».

Оперативно получить комментарий пресс-службы УМВД по Владимирской области RT не удалось.

По словам Тюренкова, полицейские вернули всё оружие, которое теперь вновь активно используется на мероприятиях клуба.

«Следователи отдали нам все изъятые макеты ППШ, гранат, револьверов. В начале мая отдали последний изъятый реквизит — две винтовки Мосина, только затворы от них оставили в качестве вещдоков, — говорит он. — 8 мая мы ходили с этими винтовками на братскую могилу — возлагали цветы. В День Победы использовали реквизит в шествии «Бессмертного полка». Как и в прошлые годы, мы шли с этими макетами во главе знамённой группы через весь город, а потом на празднике работали с детьми. До этого мы также проводили мероприятия».

«В феврале делали реконструкцию сражения уже со своими пулемётами ППШ. Были и мероприятия в музее. Пока нам все макеты не отдали, брали нужный реквизит в других клубах. Там после нашей истории тоже стали опасаться уголовного преследования, но никто это дело не бросил», — подытожил Тюренков.