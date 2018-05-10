Иностранных болельщиков удивят не только матчами

Чемпионат мира по футболу — это не только 32 команды, собравшиеся в одном месте для выявления обладателя заветного кубка. Чемпионат мира — это огромное количество любителей футбола, которые приедут в Россию и в течение месяца будут посещать матчи, местные музеи, гулять по паркам и узнавать колорит принимающей страны и ее культуру.

Болельщики со всего мира в течение последнего года покупают билеты на матчи предстоящего Мундиаля, бронируют отели в российских городах и прокладывают наиболее интересные туристические маршруты. Матчи чемпионата мира по футболу пройдут в 11 российских городах, но только в Москве встречи мундиаля примут сразу два стадиона — «Лужники» и «Спартак» . Всего в столице состоятся двенадцать матчей чемпионата мира: семь встреч пройдут в «Лужниках» и еще пять игр на «Спартаке». Именно «Лужники» станут главным стадионом чемпионата мира.

На реконструированном стадионе состоятся матч-открытие и финал турнира! Уже сейчас с уверенностью можно сказать, что Москва полностью готова к приему гостей и участников чемпионата мира. В Москве начал работу городской центр по размещению болельщиков и туристов. Через него можно узнать о наличии мест в отелях города, а также подобрать подходящее по стоимости и расположению жилье на период проведения чемпионата мира по футболу.

Заявки на бронирование номеров принимают по телефону. Операторы владеют пятью языками: русским, английским, французским, китайским и немецким.

Москва станет главным транспортным хабом для иностранных болельщиков в дни чемпионата. Создавать атмосферу гостеприимства, обеспечивать максимально комфортные условия пребывания гостей будут более пяти тысяч городских волонтеров. Именно они станут первыми, кого увидят сотни тысяч болельщиков на транспортных узлах (в аэропортах и на железнодорожных вокзалах), ответят на вопросы о городе, будут оказывать навигационную помощь, участвовать в организации городских мероприятий, в том числе Фестиваля болельщиков ФИФА.

Специальную подготовку по оказанию экстренной медицинской помощи спортсменам и болельщикам в стрессовых и нештатных ситуациях проходят столичные медики.

Бесплатные курсы разговорного английского языка организованы для представителей малого бизнеса (барменов, таксистов и персонала гостиниц). Кроме того, английскому обучают также кассиров и контролеров метро.

Во второй половине апреля, перед стартом последнего этапа продаж, оргкомитет чемпионата мира назвал точное число уже проданных билетов на турнир. Всего с начала сентября 2017 года было распределено 1 698 049 билетов. Большая часть из этого числа была выкуплена болельщикам из России — 796 875.

Если активность россиян вполне объяснима, то лидерство в этом аспекте болельщиков из США сильно удивляет.

Любители футбола из США к тому моменту купили уже 80 161 билет. На втором месте после США по количеству купленных билетов находятся бразильцы (65 863), затем идут колумбийцы (60 199) и немцы (55 136). В десятку самых активных болельщиков, приобретающих билеты на чемпионат, также входят Мексика (51 736), Аргентина (44 882), Перу (38 544), Китай (36 841), Австралия (34 628) и Англия (30 711).

В дни проведения чемпионата мира по футболу Москва примет порядка миллиона человек. Большинство гостей, прибывающих в Россию, выбирают Москву первым пунктом пересечения границы. Для туристов будет создано большое количество активностей.

В дни матчей болельщики будут иметь возможность бесплатно передвигаться всеми видами транспорта. Для этого любителям футбола нужно иметь билеты на футбольный матч и паспорт болельщика.

Более чем 1,5 тысячи гидов, говорящих на 24 языках, будут встречать болельщиков. Также будут присутствовать более 800 экскурсоводов. Познакомиться с достопримечательностями Москвы можно и в рамках пешеходных экскурсий, экскурсий на двухэтажных автобусах и речных трамвайчиках.

Матчи чемпионата мира по футболу в России пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Николай Гуляев , руководитель Департамента спорта и туризма города Москвы:

— В столице у туристов обычно не бывает проблем с поиском и размещением в отелях. Однако в преддверии Чемпионата мира по футболу 2018 число желающих приехать в Москву этим летом, как и ожидалось, резко возросло. Многие гостиницы, особенно в центре столицы, на этот период забронированы полностью. Однако остаются отели и хостелы, прошедшие классификацию и доказавшие качество своих услуг, которые расположены чуть дальше от центра. Там еще есть доступные номера. Мы оказываем помощь болельщикам в бронировании номеров, а гостиницам — в поиске клиентов.