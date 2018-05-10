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Профилактические отключения горячей воды начались в Москве
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Профилактические отключения горячей воды начались в Москве 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Профилактические отключения горячей воды в столичных домах начались с четверга, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ПАО «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК).
«Профилактические работы на тепловых сетях начались сегодня, 10 мая, и завершатся 25 августа», — сказал собеседник агентства.
В межотопительный период будут проведены профилактические и капитальные ремонты на районных тепловых станциях и центральных тепловых пунктах, диагностика сетей и перекладка трубопроводов с применением новых технологий.
В 2018 году ремонтные и профилактические работы пройдут на 94 источниках генерации тепловой энергии, в том числе 22 районных и квартальных тепловых станциях, 72 малых котельных и 10091 тепловом пункте. Будут проведены гидравлические и температурные испытания тепловых сетей общей протяженностью 15,8 тысячи километров.
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