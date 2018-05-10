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Ямалец задолжал «Ямалкоммунэнерго» более шестисот тысяч рублей
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Ямалец задолжал «Ямалкоммунэнерго» более шестисот тысяч рублей 

ИА Север-Пресс 40 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале долги недобросовестных потребителей коммунальных услуг АО «Ямалкоммунэнерго» составляет без малого 1,1 млрд рублей.
Тема задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями Ямала неоднократно поднималась региональными и муниципальными властями. Количество потребителей услуг «Ямалкоммунэнерго» сейчас превышает отметку в 90 тысяч. По количеству абонентов лидером антирейтинга становится Тазовский район. Обязательные ямальцы живут в городе Муравленко и Шурышкарском районе.
Самый ярый неплательщик живет в Надыме и его долг перед компанией составляет 691 тыс. рублей. За ним следуют два неплательщика из Тарко-Сале и Газ-Сале с суммами долга в 580 тыс. и 560 тыс. рублей соответственно.
Согласно российскому законодательству в список злостных нарушителей платежной дисциплины автоматически попадают жители округа с долгами, накопленными за два и более месяца и превышающими 10 тыс. рублей. Упрощенный порядок гражданского судопроизводства, когда мировой судья выносит судебный приказ, позволяет АО «Ямалкоммунэнерго» быстрее и эффективнее взыскивать долги с неплательщиков — физических лиц. Как сообщили в «Ямалкоммунэнерго», сегодня к взысканию средств уже представлено более 8,5 тыс. судебных приказов. Зачастую результатом вынесенного судебного приказа является списание средств с банковского счета неплательщика либо его заморозка.
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