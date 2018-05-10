Ямалец задолжал «Ямалкоммунэнерго» более шестисот тысяч рублей

На Ямале долги недобросовестных потребителей коммунальных услуг АО «Ямалкоммунэнерго» составляет без малого 1,1 млрд рублей.

Тема задолженности населения перед ресурсоснабжающими организациями Ямала неоднократно поднималась региональными и муниципальными властями. Количество потребителей услуг «Ямалкоммунэнерго» сейчас превышает отметку в 90 тысяч. По количеству абонентов лидером антирейтинга становится Тазовский район. Обязательные ямальцы живут в городе Муравленко и Шурышкарском районе.

Самый ярый неплательщик живет в Надыме и его долг перед компанией составляет 691 тыс. рублей. За ним следуют два неплательщика из Тарко-Сале и Газ-Сале с суммами долга в 580 тыс. и 560 тыс. рублей соответственно.

Согласно российскому законодательству в список злостных нарушителей платежной дисциплины автоматически попадают жители округа с долгами, накопленными за два и более месяца и превышающими 10 тыс. рублей. Упрощенный порядок гражданского судопроизводства, когда мировой судья выносит судебный приказ, позволяет АО «Ямалкоммунэнерго» быстрее и эффективнее взыскивать долги с неплательщиков — физических лиц. Как сообщили в «Ямалкоммунэнерго», сегодня к взысканию средств уже представлено более 8,5 тыс. судебных приказов. Зачастую результатом вынесенного судебного приказа является списание средств с банковского счета неплательщика либо его заморозка.