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Россия может регистрировать не уступающие оригиналу аналоги лекарств
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Россия может регистрировать не уступающие оригиналу аналоги лекарств 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. В России существенно выросла экспертная база, которая позволяет регистрировать аналоговые отечественные лекарственные препараты на уровне не ниже, чем оригинальные, заявил статс-секретарь — заместитель министра здравоохранения РФ Дмитрий Костенников.
"Существенно выросла экспертная база, которая позволяет регистрировать лекарственные препараты, если речь идет об аналогах, то на уровне качества не ниже, чем оригинальные препараты", — сообщил Костенников на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Он добавил, что экспертная база признана Европейским директоратом по качеству и Всемирной организацией здравоохранения. «Являемся полноправным членом Международного форума регуляторов лекарственных препаратов», — отметил замминистра.
Кроме того, Костенников напомнил, что существует концепция государственной политики по импортозамещению лекарственных препаратов. И заявил о необходимости проявлять осторожность при формировании конкретных перечней медицинской продукции, на которую будут распространяться санкции.
Комитет Госдумы по международным делам в заключении на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран предложил дополнительно обсудить целесообразность предлагаемого проекта запрета на ввоз в Россию лекарств из США и других иностранных государств. В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова 3 мая заявляла, что вопрос о включении лекарств в список товаров, запрещенных к ввозу из США, не решен и пока лишь обсуждается.
Ранее главы фракций и председатель Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект об ответе на санкции США и других стран. Документ дает право правительству по решению президента вводить 16 различных ответных мер, в том числе запрещать или ограничивать ввоз сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции, лекарственных препаратов из определенных стран, запрещать или ограничивать вывоз из РФ редкоземельных металлов, приостанавливать сотрудничество по атому, авиастроению и ракетным двигателям.
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