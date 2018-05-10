Россия может регистрировать не уступающие оригиналу аналоги лекарств

"Существенно выросла экспертная база, которая позволяет регистрировать лекарственные препараты, если речь идет об аналогах, то на уровне качества не ниже, чем оригинальные препараты", — сообщил Костенников на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он добавил, что экспертная база признана Европейским директоратом по качеству и Всемирной организацией здравоохранения . «Являемся полноправным членом Международного форума регуляторов лекарственных препаратов», — отметил замминистра.

Кроме того, Костенников напомнил, что существует концепция государственной политики по импортозамещению лекарственных препаратов. И заявил о необходимости проявлять осторожность при формировании конкретных перечней медицинской продукции, на которую будут распространяться санкции.

Комитет Госдумы по международным делам в заключении на законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран предложил дополнительно обсудить целесообразность предлагаемого проекта запрета на ввоз в Россию лекарств из США и других иностранных государств. В свою очередь министр здравоохранения Вероника Скворцова 3 мая заявляла, что вопрос о включении лекарств в список товаров, запрещенных к ввозу из США, не решен и пока лишь обсуждается.