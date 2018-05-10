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В Карелии планируют сократить количество госпредприятий
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В Карелии планируют сократить количество госпредприятий 

Rambler News Service 43 минуты назад
Карельские власти планируют сократить число государственных и муниципальных предприятий в регионе, заявил заместитель премьер-министра Карелии Дмитрий Родионов, сообщает karelinform.ru.
По его словам, в Карелии достаточно много предприятий, финансируемых из республиканского или муниципального бюджетов, но работа по их сокращению не ведется.
Родионов добавил, что ряд функционала таких предприятий безболезненно сможет оказывать бизнес и частные структуры. Вице-премьер привел в пример Московскую область, где в прошлом году сократили более 40% госпредприятий.
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