Как оставаться здоровой и красивой после сорока?

Родиться красивой и здоровой — щедрый подарок судьбы, а вот сохранить то, что дала природа — ежедневная, нелегкая работа над собой. Существует множество хорошо известных и новых, уникальных способов борьбы со старением. Но, главным и непременным условием продолжает оставаться здоровый образ жизни. МедикФорум решил собрать советы по уходу за собой, которые помогут сохранить здоровье и красоту.

Как правильно поддерживать здоровье?

Начнем с культуры питания, ведь следуя золотой истине «мы — то, что мы едим». Умеренность в еде, отказ от продуктов с избыточным количеством жиров и углеводов, позволит вам не набрать вес. Лишние килограммы еще никому не прибавляли здоровья, они растягивают кожу, меняют походку, делают тело грузным. Вот еще несколько полезных советов, к которым стоит прислушаться: • выпивать в течение дня не менее двух литров чистой воды. Супы, напитки, чай, кофе в это количество не входят; • следует питаться 5-6 раз в день небольшими порциями. Так и еда лучше усваивается и желудок не растягивается; • на вашем столе должны обязательно присутствовать овощи, фрукты, крупы и молочные продукты. Клетчатка необходима для очищения кишечника, а здоровый кишечник — здоровая кожа; • не стоит поздно ужинать, кроме всего прочего, это еще и значительно снизит качество сна.

Советы по сохранению красоты

А для красоты и энергии очень важен полноценный отдых. Прекрасно восстановит силы глубокий восьмичасовой сон в проветренной, наполненной свежестью комнате. Вредные привычки, такие как алкоголь и табак, отрицательно влияют на здоровье любого человека, а на женское здоровье, особенно. У курильщиц со стажем нездоровый цвет лица, преждевременные морщины. Не стоит забывать и о физической активности, умеренные нагрузки пойдут на пользу вашей фигуре, заставят дышать кожу, сохранят подвижными суставы. И, наконец, женщина красива, когда она ухожена. С ежедневного очищения лица начинается правильный уход за кожей. Вода из— под крана для этой цели явно не подойдет, для снятия макияжа воспользуемся косметическим молочком или мицеллярной водой. Для поддержания упругости обработаем кожу тонизирующим лосьоном. После этого накладываем ваш любимый, тщательно подобранный питательный крем. Утром снимаем остатки крема, протираем кожу кубиками льда из лечебных травок и наносим увлажняющий крем. Кроме ежедневного ухода, благотворное действие на кожу лица и шеи оказывают питательные маски, как профессиональные, так и изготовленные в домашних условиях. Существует великое множество средств, для каждого типа и возраста свои рецепты и свои тонкости, надо только не лениться и пользоваться ими. Выполняя косметические процедуры, не забывайте позаботиться о зоне декольте. Вот совсем простые, очень доступные секреты вашей неувядающей молодости. Берегите здоровье, правильно питайтесь и больше двигайтесь. Будьте красивы и счастливы. Ранее эксперты рассказали, как сохранить красоту и здоровье.