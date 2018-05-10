Вся военная техника ЮВО, которая была задействована в праздничных парадах, возвращена в пункты постоянной дислокации

Новороссийске, Севастополе, Ставрополе, Астрахани, Симферополе и Новочеркасске. Парады войск округа с привлечением военной техники состоялись в 10 городах –— Волгограде Керчи , Ростове-на-Дону, Владикавказе

Военная техники, задействованная в парадах и торжественных шествиях Южного военного округа (ЮВО) в ознаменование 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., возвращена в пункты постоянной дислокации (ППД).

Возвращение осуществлялось смешанным способом, в том числе с использованием железнодорожного транспорта на расстояние более 700 километров, часть военной техники в составе более 50 колонн совершили марши своим ходом. Вся военная техника принимавшая участие в парадах возвращена в парки боевых машин воинских частей.

Всего 9 мая к проведению праздничных мероприятий в ЮВО было привлечено более 500 единиц вооружения и военной техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр», бронетранспортеры, боевые машины пехоты, танки оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», реактивные системы залпового огня «Торнадо», самоходные артиллерийские установки «Берег», зенитные ракетные комплексы «Оса», самоходные пусковые установки береговых ракетных комплексов «Бастион», «Редут», «Рубеж», противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» и другая техника.