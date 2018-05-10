ДТП с грузовиком на ж/д путях в Ленинском районе не повлияло на движение поездов МЖД

Авария с участием грузовика на железнодорожном переезде в районе поселка Совхоз имени Ленина в Ленинском районе Подмосковья не повлияла на движение поездов Московской железной дороги в четверг, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.

Он отметил, что пути и железнодорожный переезд не относятся и не обслуживаются компанией ОАО «РЖД» . Подвижной состав также не принадлежит ОАО «РЖД».

«Этот участок железной дороги принадлежит и находится в ведении сторонней организации. Ситуация не повлияла на график движения пассажирских и пригородных поездов Московской железной дороги, так как ДТП произошло на подъездных путях сторонней организации», — сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что поезд сбил грузовик на железнодорожном переезде в Совхозе имени Ленина. Грузовик разорвало на две части.