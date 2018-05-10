Кто в русской армии меньше всего боялся смерти

История государства Российского неразрывно связана с войнами — на протяжении веков наши предки не раз вставали на защиту Отечества. Сила, храбрость и боевая сноровка русских воинов заставляли противника уважать их, но больше его поражали случаи, когда солдаты целенаправленно ввязывались в драку, причем при таких условиях, при которых им однозначно грозила смерть. И они принимали её с гордо поднятой головой. Особо ярко это проявилось во время Великой Отечественной. Давайте попытаемся разобраться, какие народы России меньше всего боялись смерти.

Русские

На Западе нынче модно утверждать, что русские обладают преимущественно отрицательными качествами характера, а большинство героических поступков, совершенных ими, — чуть ли не случайность. Несоответствие этих домыслов действительности становится очевидно даже при самом поверхностном изучении истории.

На русских легла основная тяжесть Великой Отечественной войны — они составляли 66% от общего числа красноармейцев. Титульная нация увековечила память о себе примерами невероятного героизма и самопожертвования. Чувство братской любви, обострившееся с началом войны, заставляло солдат бросаться под танки с гранатами, закрывать собой вражеские амбразуры, таранить вражеские самолеты и направлять свои подбитые, горящие машины в гущу врага. Не в малой степени на бесстрашие русских солдат влияла православная вера, которая, несмотря на официальный атеизм, все также была распространена. Ведь как гласит Евангелие от Иоанна: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя».

Не хватит места, чтобы описать все примеры героизма, но достаточно вспомнить, что в своем победном обращении к стране И. Сталин назвал народом-победителем именно русских, что для интернациональной политики СССР было нонсенсом.

Тувинцы

Тувинцы — народность, проживающая на границе России с Монголией . Кочевники и оленеводы, в 1911 году они добровольно согласились быть под протекторатом Российской империи. После революции в 1918 году советская власть подписала с тувинцами Договор о взаимном признании и уважении, а в 1926 году была создана Тувинская Народная Республика (ТНР) — независимое государство.

Все эти годы между ТНР и СССР сохранялись союзнические и дружественные отношения, а когда началась война, это государство первым, ещё до Англии , вступило в союз с СССР и объявило войну Германии . Руководители республики написали письмо Иосифу Сталину, в котором, в частности, заявили, что «это и наша война тоже». Они также передали стране Советов весь свой золотой запас и прибыль от добычи золота, поставляли в армию лыжи, полушубки, поголовье оленей, а главное — отправили на фронт 36 тысяч добровольцев. Даже Гитлер, который сначала смеялся над таким малым союзником и даже не стал искать республику на карте, вынужден был изменить свое мнение. Немецкие солдаты прозвали тувинских бойцов «черной смертью» — они не брали пленных и сами не сдавались, продолжая сражаться даже в безвыходном положении. Пренебрежительное отношение к смерти у тувинцев можно объяснить их буддийскими представлениями, по которым смерть не является концом.

За годы войны более пяти с половиной тысяч тувинцев получили государственные награды и стали кавалерами орденов, а танкист Чургуй-оол Намгаевич Хомушку удостоился высокого звания Герой Советского Союза.

Осетины

Ещё одной народностью, которая отважно сражалась в Великой Отечественной войне, стали осетины. После нападения Гитлера в Красную Армию был призван каждый пятый житель республики. Каждый второй из призванных не вернулся домой. У этого народа есть традиция: пока в руках есть оружие, отступать нельзя, поэтому осетины практически никогда не сдавались в плен. Как минимум четверо из них пожертвовали собой, повторив подвиг Александра Матросова , а двое повторили подвиг Николая Гастелло . Попадая в окружение, осетины предпочитали самоподрыв, стараясь забрать в могилу как можно больше немцев.

И здесь народности бороться со страхом смерти помогала религия: осетины — один из самых самобытных этносов, треть его представителей до сих пор придерживается собственного вероисповедания, которое гарантирует блага после смерти, принятой с честью. Известен случай, когда уроженец Осетии командир разведроты Хаджимурза Заурбекович Мильдзихов в одиночку, вооруженный только ППШ, прикрывал отход группы с ранеными бойцами и отбивал атаку противника по численности, превышающего роту. Помощь подоспела, когда он был трижды ранен и у него осталось только два патрона. Около его позиции насчитали 108 вражеских трупов. За этот подвиг он был награжден звездой Героя Советского Союза, как и ещё 71 его соотечественник.

Якуты

В годы войны особую храбрость проявили якуты. Прирожденные охотники, они были прекрасными снайперами и разведчиками. Во время Великой Отечественной воевать пошли 62,5 тысячи якутов, причем большую их часть составляли добровольцы. Домой вернулись лишь 35 тысяч человек.

Суровые климатические условия и близость к природе сильно повлияли на сознание и образ жизни этого народа. Благодаря суровому характеру якутов среди них не было предателей и перебежчиков. Отношение якутов к смерти нельзя назвать безразличным, однако многие из них во время войны действовали настолько отважно, что это граничило с безрассудством. Дело в том, что традиционная якутская религия Айыы проповедует жизнь души человека после его физической смерти.

Якутские снайперы не давали покоя немцам, но самым эффективным из них был Федор Матвеевич Охлопков — на его счету 429 солдат и офицеров. Под его руководством были воспитаны многие выдающиеся стрелки. Однажды он целый день лежал на обстреливаемой нейтральной полосе, притворяясь мертвым и дожидаясь, когда из блиндажа выйдет вражеский офицер, а после меткого выстрела ночью вернулся в расположение части.

Горцы

В годы Великой Отечественной на фронт отправились многие сыны Северного Кавказа. Горцы воевали во всех родах войск, даже на подводных лодках. Больше половины кавказцев пошли на войну добровольцами и многие покрыли себя славой. Горячая кровь, горские традиции и гордый нрав выделяли их среди других воинов. Презрительное отношение к смерти и храбрость часто позволяли им одолеть врага и обратить его в бегство. В трудные моменты силу им придавала мусульманская вера, которая обещала им, что после смерти они попадут в лучший мир.

Так, уроженец Дагестана Ханпаша Нурадилович Нурадилов, который принимал участие в боевых действиях с первых дней войны, за год с небольшим уничтожил 920 солдат противника. В своем первом же бою, когда всех его сослуживцев убили, а его самого ранили, он остался у пулемета и сумел в одиночку остановить наступление немцев на село Захаровка в Украине

В заключение хотелось бы сказать, что несправедливость и безжалостность заставляют даже самые миролюбивые народности ожесточаться и презрительно относиться к смерти. В бою этот настрой творит чудеса, и национальность здесь не имеет значения. Достаточно вспомнить героическую оборону Брестской крепости в начале Великой Отечественной войны. Её защищали бойцы более чем 30 национальностей. По плану немецкого командования взять её должны были за 30 минут, однако крепость, находясь в полном окружении, сопротивлялась больше месяца.