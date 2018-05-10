В Госдуме оценили новые антироссийские санкции США 

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН оценил новые антироссийские санкции США.
«Абсолютно несправедливо, абсолютно глупо и ни к чему не приводит. К чему вела политика Соединённых Штатов относительно Северной Кореи? Вся её политика вела к усугублению ситуации и буквально накалила её до предела», — сказал депутат.
По его словам, такая политика против российских компаний ведётся из-за конкуренции военно-промышленных комплексов России и США.
Ранее США объявили о дополнительных санкциях, обвинив российскую сторону в нарушении американского закона о запрете военно-технического сотрудничества с Ираном, КНДР и Сирией.
В МИД России заявили, что американская сторона новыми санкциями против России пытается отыграться за фиаско ракетного удара по Сирии.