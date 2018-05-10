Более 5 тысяч жителей и гостей Курска ознакомились в праздничные дни с новым памятником специалистам РХБЗ

Он был установлен 7 мая в честь 100-летия создания войск радиационной, химической и биологической защиты. Решение нашли простое, но и верное –— на постамент была водружена разведывательная химическая машина БРДМ-2.

В ходе проведения праздничных и памятных мероприятий, приуроченных к празднованию 73-й годовщины Великой Победы, новый памятник специалистам войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа (ЗВО) посетило свыше 5 тысяч военнослужащих, гостей и жителей Курска

Он был установлен 7 мая в честь 100-летия создания войск РХБЗ. Решение нашли простое, но и верное –— на постамент была водружена разведывательная химическая машина БРДМ-2.

БРДМ выслужила свой срок службы и исключена из боевого состава соединения РХБ защиты ЗВО.