Финансовый центр в Астане станет новой точкой на деловой карте Евразии 

Финансовый центр в Астане как ответ на рост деловой активности в ЕАЭСЕвразийский регион сейчас переживает период бурного развития. Развиваются страны Центральной Азии, набирает обороты работа над проектами китайской инициативы «Один пояс — один путь», новые движения начались внутри ЕАЭС. После долгих раундов переговоров Евразийский экономический союз готов подписать торговые соглашения с Китаем, Ираном, Сингапуром, подразумевающие упрощение таможенных процедур и правил торговли. Помимо этого ЕАЭС ведет переговоры о создании зон свободной торговли с Индией, Сербией, Израилем и Египтом. Активизация торговли, развитие стран евразийского региона, глобальная инфраструктурная инициатива Китая — растущая деловая активность требует наличия понятных инвестиционных инструментов и гарантии защиты инвестиций. Все это инвесторы рассчитывают получить в международном финансовом центре «Астана», работающем по канонам английского права, предоставляющим понятные инструменты для привлечения инвестиций и вложения средств. "Мы рассчитываем, что для бизнеса из стран региона финцентр в Астане станет удобной территорией с дружественной языковой и культурной средой", — отметил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов. Российские эксперты считают, что астанинский финцентр откроет дополнительные возможности для бизнеса из стран ЕАЭС, особенно для россиян, которые смогут привлечь в Астане глобальные инвестиции, что актуально в условиях санкционного ограничения возможностей привлечения инвестиций на традиционных площадках. «Сегодня в ЕАЭС идет большая работа по привлечению инвестиций. В большинстве случаев компании, работающие в ЕАЭС, имеют головные офисы в Москве и работают отсюда. Появление финансового центра в Астане не ослабит позиции Москвы как делового центра ЕАЭС, а, напротив, даст бизнесу новые возможности для привлечения инвестиций и выгодных вложений средств. То, что к Москве добавляются новые финансовые столицы на деловой карте ЕАЭС, идет в плюс развитию Евразийского экономического союза», — полагает экономист, эксперт института им. Гайдара Сергей Жаворонков. От сырьевой экономики к инновационной: цивилизационный выбор КазахстанаАстана объявила о создании финансового центра три года назад. В 2015 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон о создании финансового центра в столице страны. Одного закона оказалось недостаточно, потому что финцентр предполагался как правовой анклав — на территории МФЦА действует английское право, защищающее интересы инвесторов и независимое от правовой и судебной системы Казахстана. Поэтому нужно было внести изменения в саму конституцию страны. В Казахстане пошли на этот серьезный шаг, понимая, что создание финансового центра — не просто дополнительные доходы для бюджета или репутационная фишка, а цивилизационный выбор — переход от сырьевой экономики к инновационной. В Астане сразу объявили: ничего нового изобретать не будем, создавать финцентр у себя будем, руководствуясь лучшими мировыми практиками. За образец взяли Арабские Эмираты, в частности, Дубай — как наиболее релевантный Астане пример. Между Дубаем и Астаной много общего — те же стартовые условия для развития экономики в виде нефтедобычи, те же перспективы развития торговли в регионе. Чтобы разнообразить бюджетные доходы, в Казахстане приняли ряд программных документов, нацеленных на развитие человеческого капитала и создание условий для развития новых технологий в стране и их повсеместное внедрение — в производство, в социальную сферу. Все эти шаги — важные элементы создания той самой инновационной экономики, важной составляющей которой является мощный финансовый сектор. Создавать его будут на базе международного финансового центра «Астана». Приватизация как стартФинансовый центр в Астане будет заниматься развитием рынков капитала, сегментов управления активами и частного банковского обслуживания, а также новых для Казахстана, да и вообще для всего постсоветского пространства рынков исламского банкинга и так называемых «зеленых» инвестиций. На базе финансового центра уже создана биржа МФЦА (AIX), где в скором времени пройдет размещение акций таких гигантов казахстанской экономики, как авиакомпания Air Astana, мировой лидер по добыче урана — "Казатомпром", телекоммуникационный холдинг «Казтелеком». Позже на биржу выйдут еще три компании — железнодорожный оператор «КазакстанТемирЖолы», нефтегазовый "КазМунайГаз" и энергетический холдинг «СамрукЭнерго». Для инвесторов из России, стран Центральной Азии, Закавказья и вообще всего мира выход казахстанских компаний на биржу — хорошая возможность вложиться в перспективные активы.