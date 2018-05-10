Ещё
День рождения Владимира Сутеева отметят в библиотеке на Космонавта Волкова
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День рождения Владимира Сутеева отметят в библиотеке на Космонавта Волкова 

Управа района Войковский 47 минут назад
Фото: Управа района Войковский
Встреча «В коробке с карандашами» ко дню рождения одного из зачинателей советской мультипликации Владимира Сутеева пройдет 5 июля в Войковском. В гости приглашает библиотека № 21.
— В начале июля исполнится 115 лет со дня рождения Сутеева — российского писателя и художника-иллюстратора, — напомнил один из организаторов. — Сотрудники подготовят книжно-иллюстративную выставку с информацией о жизни и творчестве Владимира Григорьевича, а самым маленьким продемонстрируют мультфильм «Кораблик» про дружбу. Также в программе — чтение вслух сказок автора по ролям.
Начало в 12.00. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Космонавта Волкова, д.3. (жм)
Управа района Войковский: последние новости
В рамках «Московского долголетия» для пенсионеров Войковского проведут спортивные занятия Пятиклассники Войковского познакомились с молодым писателем Михаилом Самарским Более 400 человек присоединились к занятиям в рамках проекта «Московское долголетие» в Войковском
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиян предупредили о социальной революции
Россияне стали жертвами нового вида мошенничества
Цена за Крым: суд в Гааге вынес решение1249
Пара поиздевалась над «дедами» гвоздикой с мемориала616
Клейменов больше не будет вести программу «Время»102
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
06:30
Лавров обратился к Израилю и Ирану
Политика Статьи
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток Азия
00:45
Медведь выбрался из зоопарка и съел мороженое
Происшествия Общество
00:29
Москвич пырнул соседа ножом из-за парковки
Происшествия Криминал
02:24
Пятикилометровая прогулочная аллея появится на ВДНХ
Новости Москвы
00:57
Москвичам напророчили самую холодную ночь
Общество Новости Москвы
01:03
Разъяренный врач обматерил пациентов
Происшествия Общество
00:09
В московском ТЦ началась эвакуация
Происшествия Катастрофы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение