День рождения Владимира Сутеева отметят в библиотеке на Космонавта Волкова

Встреча «В коробке с карандашами» ко дню рождения одного из зачинателей советской мультипликации Владимира Сутеева пройдет 5 июля в Войковском. В гости приглашает библиотека № 21.

— В начале июля исполнится 115 лет со дня рождения Сутеева — российского писателя и художника-иллюстратора, — напомнил один из организаторов. — Сотрудники подготовят книжно-иллюстративную выставку с информацией о жизни и творчестве Владимира Григорьевича, а самым маленьким продемонстрируют мультфильм «Кораблик» про дружбу. Также в программе — чтение вслух сказок автора по ролям.

Начало в 12.00. Мероприятие пройдет по адресу: ул. Космонавта Волкова, д.3. (жм)