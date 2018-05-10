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Брэд Маршан: У меня есть проблемы с поведением, и я должен их исправить
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Брэд Маршан: У меня есть проблемы с поведением, и я должен их исправить 

Советский спорт 44 минуты назад
— Одно дело, когда проблемы возникают только у меня, а другое, когда под ударом оказывается команда, клуб, когда появляются вещи, отвлекающие нас всех от игры. Тогда все осознаешь намного лучше. Конечно, очень тяжело, когда подводишь команду, партнеров. Это серьезный звонок.
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Я знаю, что и раньше такое говорил. Я считаю, что должен очень серьезно работать над этим. Я добился определенного успеха в хоккее своей игрой, но у меня есть проблемы с поведением, и я должен их исправить. Даже если я буду забивать только по 25 голов, но избавлюсь от своих проблем, это будет стоить того, — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.
Добавим, что на счету 29-летнего форварда за девять сезонов в НХЛ шесть дисквалификаций. Последняя была вынесена 23 января за удар локтем нападающего «Нью-Джерси» Маркуса Юханссона.
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