Брэд Маршан: У меня есть проблемы с поведением, и я должен их исправить

— Одно дело, когда проблемы возникают только у меня, а другое, когда под ударом оказывается команда, клуб, когда появляются вещи, отвлекающие нас всех от игры. Тогда все осознаешь намного лучше. Конечно, очень тяжело, когда подводишь команду, партнеров. Это серьезный звонок.

Пол Морис : Штясны делает на льду много полезных вещей в духе Рона Фрэнсиса

Я знаю, что и раньше такое говорил. Я считаю, что должен очень серьезно работать над этим. Я добился определенного успеха в хоккее своей игрой, но у меня есть проблемы с поведением, и я должен их исправить. Даже если я буду забивать только по 25 голов, но избавлюсь от своих проблем, это будет стоить того, — приводит слова Маршана официальный сайт НХЛ.