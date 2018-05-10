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Давыдович: банковская система оказалась неустойчивой к изменениям в макроэкономике
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Давыдович: банковская система оказалась неустойчивой к изменениям в макроэкономике 

Банки.ру 49 минут назад
Проблемы частных финансовых организаций связаны с изменениями в макроэкономической ситуации и подходами к регулированию. Об этом в интервью каналу Fun & Profit рассказал экс-глава Связного Банка и Бинбанка Евгений Давыдович.
«Банковская система в частном сегменте оказалась неустойчивой к изменениям как в макрэкономике, так и в регулировании, которые были осуществлены. Да, она оказалась неустойчивой, да, она понесла большие потери», — сказал Давыдович.
По его словам, проблемы, с которыми банковская система столкнулась в 2017 году, связаны с накопившимся объемом «плохих» долгов и уменьшившимися возможностями акционеров по докапитализации. «Банковские болезни лечатся достаточно просто — докапитализацией. Если есть проблемы с качеством активов, надо докапитализировать», — отметил он.
«Плюс наложились новые подходы в регулировании ЦБ, они стали жестче», — добавил Давыдович.
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