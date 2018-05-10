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Веломаршрут по любимым местам Блока и Менделеевых появился в Подмосковье
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Веломаршрут по любимым местам Блока и Менделеевых появился в Подмосковье 

Вечерняя Москва 54 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
Веломаршрут будет действовать до конца лета.
Сотрудники музея-заповедника Менделеева и Блока разработал велосипедный маршрут «В окрестностях Большого Шахматова», сообщает «Радио 1».
Участники маршрута могут посетить большое количество живописных мест. Из Шахматово велосипедисты направятся в сторону села Тараканово. Здесь расположен храм Михаила Архангела, где в 1903 году венчались Александр Блок и Любовь Менделеева.
После посещения села Тараканово велосипедисты продолжат путь по Рогачевскому шоссе — прогулки по этой дороге вдохновили Александра Блока на написание стихотворения «Осенняя воля». Следующим пунктом маршрута станет деревня Костюнино с живописными пейзажами.
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