Детский технопарк «Изобретариум» открылся в Реутове

На открытии Брынцалов отметил, что это знаковое событие для Московской области в целом.

«У нас в регионе больше всего наукоградов — из 13-ти по России в Подмосковье — восемь. Город Реутов является, безусловно, передовым — здесь власти уделяют большое количество сил и времени научному развитию, отдача соответствующая», — сказал спикер.

По его словам, важно, что помимо действующих предприятий, на которых уже работают опытные профессионалы, уделяется большое внимание подрастающему поколению.

«Об этом говорится и в указах президента России Владимира Путина , которые он подписал 7 мая — необходимо растить кадры на местах», — подчеркнул глава подмосковного парламента.

Таким образом, как отметил Брынцалов, открытие нового технопарка для молодежи — это очередной вклад в развитие, как качеств самих юных изобретателей, так и науки в целом.

Гостям провели экскурсию по технопарку — подмосковные юные ученые представили им свои проекты в самых разных областях — от химии до новых IT-технологий. Подмосковные школьники в рамках дополнительного образования смогут реализовать свои самые проекты по направлениям технического творчества: космоквантум, биоквантум, IT-квантум, робоквантум, VR, AR, энерджиквантум и hi-tech.

Захарова в ходе осмотра отметила, что с открытием «Изобретариума» дополнительное техническое творчество детей выходит на новый уровень.

Каждый день технопарк смогут посещать более 630 детей от пяти до 18 лет. На реализацию проекта выделено более 44 миллионов рублей из областного бюджета.