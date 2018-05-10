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«Подстригите ребенка!»: родителей Саши Плющенко просят кардинально сменить сыну прическу
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«Подстригите ребенка!»: родителей Саши Плющенко просят кардинально сменить сыну прическу 

Eva.ru 53 минуты назад
Фото: Eva.ru
В Инстаграме сына Евгения Плющенко была опубликована фотография ребенка вместе с его юными «коллегами» по фигурному катанию, в числе которых оказались дети Филиппа Киркорова. Их поклонники, непривычные к виду маленького Саши, снова подняли тему слишком длинных волос ребенка.
Количество просьб о том, чтобы ребенку постригли волосы, когда-либо звучавших в адрес Яны Рудковской, наверняка исчисляется тысячами. Конечно, фанаты Саши Плющенко уже привыкли к необычной стрижке мальчика и редко высказывают такие претензии, но на контрасте с другими детьми ребенок, по их мнению, смотрится странно. Дело в том, что Плющенко обладает довольно мягкими чертами лица и светлыми волосами, а потому длинная стрижка усиливает его сходство с девочкой, чем недовольны многие поклонники ребенка, мечтающие, чтобы из него растили «настоящего мужчину». Теперь же к ним присоединились и многочисленные фанаты детей Филиппа Киркорова, еще больше недоумевающие, почему сын Рудковской и Плющенко выглядит так.
В очередной раз в сети отмечают, что пол Саши Плющенко не поддается определению, если наверняка не знать, что это мальчик, чем особенно недовольны фанаты Филиппа Киркорова, считающие, что дети их кумира выглядят намного лучше: «Ну подстригите ребенка!» «Подстригите Плющенко. А то на девочку похож» «Детки суперкрасивые, но Плющенко надо подстричь, на девочку похож! Потом удивляются что ребенок гей!» «Гном Гномыча точно надо подстричь, не идут ему длинные волосы. Киркоровы — красотульки!» «Зачем мальчикам пакли отращивать?» «Вижу одного мальчика Мартина и три девочки» Забавно, что сын Филиппа Киркорова Мартин, будучи во всем похожим на отца, тоже носит довольно длинные волосы, достающие почти до плеч, однако это никого не смущает. Очевидно, тут дело как раз в пресловутых чертах лица, благодаря которым его уж точно не перепутают с ребенком другого пола.
Тем не менее карьере Саши Плющенко длинные волосы нисколько не мешают. Ребенок работает целыми днями, выступая в качестве модели, а в остальное время активно тренируется, и это уже дает свои плоды — недавно Саша выступил на ледовом шоу в Будапеште. Ева.Ру начала публиковать выборочные лучшие статьи и обсуждения в свои группы в соцсетях. Подпишитесь на нас в Facebook, Instagram, Vkontakte, Одноклассники, чтобы читать нас и всегда оставаться на связи. Спасибо!
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