Бюстгальтеры для пышной груди: сексуально, удобно, практично

Бюстгальтер с формованной чашкой: подчеркнет роскошный бюст

Бюстгальтер от M&S, 1999 руб. ; бюстгальтер от H&M, 1999 руб.

Как выглядит? Формованная чашка изготовляется из поролона под специальным прессом при высокой температуре, поэтому она не имеет швов ни внутри, ни снаружи. Может быть плотной или тонкой, обтянутой шелком или другим гладким материалом.

Почему подходит? Такой бюстгальтер обладает моделирующим эффектом: он буквально собирает пышную грудь и придает ей привлекательный вид. При этом не выпирают соски, как в случае с мягкими моделями. Отсутствие швов позволяет носить его даже с обтягивающими футболками и платьями, полупрозрачными блузами и тонкими тканями.

Как выбрать? Для груди больших размеров подойдут лифы только с тонкими чашками (до 5 мм), причем без пуш-ап-эффекта (он просто будет лишним) и каких-либо утолщений. Как правило, у этой формы бюстгальтера есть косточки.

Бюстгальтер с шитой чашкой: сохранит естественность

Бюстгальтер от M&S, 1799 руб. ; бюстгальтер от Felina, 5150 руб.

Как выглядит? У этого фасона чашка создается посредством сшивания нескольких деталей. У размеров D+ обычно есть два основных шва, напоминающих букву Т. Но может быть и только один продольный шов (особенно в кружевных моделях).

Почему подходит? Такой бюстгальтер сохраняет и подчеркивает природную форму груди, не добавляет объемов, на рынке представлен широкий ассортимент таких моделей из натуральных тканей. Обеспечивает воздухопроницаемость и никак не препятствует естественному потоотделению (что особенно важно при груди внушительных размеров).

Как выбрать? Большая (а значит довольно тяжелая) грудь нуждается в хорошей поддержке. В случае с шитым бюстгальтером она возможна при условии правильной ширины лямок: не менее 1,5 см, а лучше — 2,5 см. Это снимет нагрузку с позвоночника, а в моделях без косточек стан бюстгальтера не будет задираться дугой.

Бюстгальтер с полноразмерной чашкой: надежно зафиксирует

Бюстгальтер от M&S, 1599 руб. ; бюстгальтер от Elomi Cate, 4790 руб.

Как выглядит? Название говорит само за себя: чашки лифа буквально закрывают всю выпуклую поверхность груди. Они немного вытянуты вверх, чем напоминают треугольник. Бретели начинаются не на уровне подмышки, а гораздо выше. Кроме того, они находятся ближе к середине, поэтому не соскальзывают. Полноразмерная чашка может быть как у формованного, так и у шитого бюстгальтера.

Почему подходит? Здесь все просто: комфорт и максимальная уверенность в том, что ничего не выпадет. Деми-чашки или балконет — точно не вариант для женщин с формами. Они сдавливают грудь, разделяют ее на части, а это смотрится ужасно под любой одеждой.

Как выбрать? В примерочной стоит наклониться вперед, сделать несколько хаотичных движений руками и посмотреть, останется ли грудь на том месте, где ей положено быть. Если нет — это не ваш бюстгальтер. Возможно, он слишком мал или, наоборот, велик в объеме.

Комфортный и яркий бюстгальтер с полноразмерной чашкой вы можете приобрести в салоне нижнего белья Mon Secret.

Бюстгальтер Fantasie Eloise в Mon Secret,

цена: от 4 320 руб., заказать: +7 (383) 222-23-59 Бюст Fantasie Marianna в Mon Secret,

цена: от 2 740 руб., заказать: +7 (383) 222-23-59 Бюстгальтер-минимайзер: придаст идеальную форму

Бюстгальтер от M&S, 2499 руб. ; бюстгальтер от Glamorise, 4399 руб.

Как выглядит? Он очень мягкий на ощупь, без декоративных вставок и плотных чашек, выполнен из эластичных материалов, имеет гладкую поверхность и чашки большого диаметра. Стан бюстгальтера довольно широкий — обычно от 7 см.

Почему подходит? Модель визуально делает грудь меньше и аккуратнее, а за счет полноразмерных чашек, широких лямок и стана обеспечивает идеальную поддержку. Более того, такое белье можно отнести к профилактическому: оно не позволяет груди обвисать под собственной тяжестью и бережно распределяет весь объем, не сдавливая при этом железы.

Как выбрать? Чем шире стан, тем лучше. Он подкорректирует боковую линию тела, сгладит складки на спине (если они есть). Существуют модели как с косточками, так и без. Минимайзеры без косточек при правильном подборе объема успешно справляются со своей задачей. Подобные бюстгальтеры дороже обычных (из-за переплетения ткани, которое позволяет отводить влагу), поэтому начать стоит с покупки универсальной бежевой модели.

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