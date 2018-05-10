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Авторы Darkest Dungeon представили третье платное DLC под названием The Color of Madness
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Авторы Darkest Dungeon представили третье платное DLC под названием The Color of Madness 

DTF.RU 52 минуты назад
Фото: DTF.RU
В игре появятся дополнительные локации и монстры, а также новый режим.
Разработчики ролевой игры с элементами roguelike Darkest Dungeon анонсировали дополнение The Color of Madness («Цвет безумия»). Релиз DLC для ПК-версии игры запланирован на 19 июня.
Это будет уже третье платное дополнение для Darkest Dungeon после The Crimson Court, которое вышло в июне 2017 года и добавило новую локацию, механики, увеличивающие сложность, боссов и ещё один класс, а также менее масштабного The Shieldbreaker c дополнительным персонажем, новыми монстрами и предметами.
Действие The Color of Madness развернётся вокруг Усадьбы — территории около мельницы, куда упала таинственная комета. Игроки получат новые возможности для боя, а также ещё один режим, в котором предстоит выживать в сражениях против волн различных врагов и бороться с армией местных жителей, которые превратились в подобие зомби из-за влияния упавшего небесного тела.
Во время поиска источника болезни и боёв с противниками персонажи могут потеряться во времени и пространстве. В этом случае игроки столкнутся с существами из других локаций. Кроме того, в The Color of Madness появятся три новых босса — «Существо со звёзд», «заражённый» Миллер и сама комета.
Будут и дополнительные квесты, рассчитанные на разную сложность, которые можно будет проходить несколько раз, например, усложнённые бои с боссами и бесконечные сражения против волн противников. Лучший результат можно будет сравнивать с другими игроками. Также в игре появится ещё один торговец, новые предметы и здания.
У дополнения уже есть страница в Steam, однако его цена в России неизвестна. В США за DLC просят пять долларов, поэтому, судя по стоимости The Shieldbreaker, в российском сегменте магазина оно будет стоить чуть больше ста рублей.
#darkestdungeon #steam #игры
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