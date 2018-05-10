Гендиректор телеканала «Аль-Джазира» подал в отставку 

Абу Хиляль, поданный Иордании, был назначен на пост гендиректора «Аль-Джазира» летом 2014 года. По имеющейся информации, новым руководителем одного из крупнейших телеканалов Ближнего Востока уже назначен гражданин Катара Ахмед Салем ас-Сокотри. На протяжении последних четырёх лет он был заместителем гендиректора.
«Аль-Джазира» была создана в 1996 году по приказу катарского эмира. В настоящее время вещание телеканала запрещено или ограничено во многих странах Ближнего Востока. Причиной стал политический кризис между Катаром и Саудовской Аравией, Египтом, ОАЭ и Бахрейном.